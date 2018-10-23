Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сегодня утром принял заместителя помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии, печати и общественной дипломатии Эмилию Пуму, которая прибыла в Таджикистан для проведения ежегодных политических консультаций.

Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов, сообщается на сайте таджикского МИД. В том числе дипломаты затронули вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, политического диалога и гуманитарных связей, а также безопасности.

Седьмые двухсторонние консультации межу правительствами Таджикистана и США открываются сегодня в Душанбе.

На них будут обсуждены итоги сотрудничества США и Таджикистана в истекшем году и определены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Делегацию США на них возглавит Эмилия Пума, которая вместе с Поверенным в делах посольства США Кевином Ковертом обсудит со своими таджикскими коллегами различные аспекты стратегических двусторонних отношений.

В частности, будут обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с насильственным экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, а также содействие региональной взаимосвязи и экономическому росту.

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