В районе Бободжон Гафуров Согдийской области состоялась церемония передачи оборудования для обслуживания дорог, предоставленного в рамках «Проекта по улучшению дорожно-эксплуатационной техники в Согдийской области и восточной части Хатлонской области».

На церемонии передачи оборудования присутствовали президент Эмомали Рахмон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Таджикистане Хаджиме Китаока, глава представительства JICA в Таджикистане Хидеки Танабе и другие высокопоставленные чиновники таджикского правительства.

После передачи оборудования Эмомали Рахмон подчеркнул важность поддержки Японии и попросил всех соответствующих инженеров бережно эксплуатировать оборудование. Он также подчеркнул необходимость обучения специалистов для надлежащей и устойчивой эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

Реализация грантового проекта по предоставлению оборудования для обслуживания дорог была осуществлена со стороны министерства транспорта Таджикистана и профинансирована правительством Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) на сумму более 17 миллионов долларов США.

Основной целью проекта является поддержание автомобильных дорог надлежащим образом, способствуя тем самым эффективности автомобильных перевозок и логистике.

В этой связи в рамках проекта было построено 2 асфальтобетонных завода, 2 каменно-дробильные установки и были предоставлены более 200 различных наименований оборудований Государственным предприятиям по управлению автомобильным хозяйством Согдийской области и Кулябского региона.

Ожидается, что проект будет способствовать: 1) улучшению качества дорог и увеличению их жизненного цикла путем производства смеси холодного и горячего асфальта и использования подходящего оборудования для покрытия, 2) повышению эффективности затрат и качества работы на замену дорожного покрытия путем производства горячего асфальта и 3) снижению частоты закрытия автомобильных дорог из-за чрезвычайных ситуаций (наводнение и / или лавина).

Республика Таджикистан имеет около 30 000 км общей автомобильной сети, примерно 65% грузовых перевозок и 99% пассажирских перевозок в зависимости от дорожной сети. Обслуживание дороги имеет большое значение для страны, для обеспечения бесперебойной транспортировки. С этой целью JICA оказывает поддержку Таджикистану в деле улучшения обслуживания дорог путем предоставления оборудования и проведения учебных курсов для повышения потенциала работников по обслуживанию дорог в Таджикистане.

JICA начала свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию.

На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2100 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса.

В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 34 проекта на общую сумму более 345 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 263 млн. долларов грантовой помощи), из которых 12 проектов являются действующими.

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