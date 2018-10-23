В районе Бободжон Гафуров Согдийской области состоялась церемония передачи оборудования для обслуживания дорог, предоставленного в рамках «Проекта по улучшению дорожно-эксплуатационной техники в Согдийской области и восточной части Хатлонской области».

На церемонии передачи оборудования присутствовали президент Эмомали Рахмон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Таджикистане Хаджиме Китаока, глава представительства JICA в Таджикистане  Хидеки Танабе и другие высокопоставленные чиновники таджикского правительства.

После передачи оборудования Эмомали Рахмон подчеркнул важность поддержки Японии и попросил всех соответствующих инженеров бережно эксплуатировать оборудование. Он также подчеркнул необходимость обучения специалистов для надлежащей и устойчивой эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

Реализация грантового проекта по предоставлению оборудования для обслуживания дорог была осуществлена со стороны министерства транспорта Таджикистана и профинансирована правительством Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) на сумму более 17 миллионов долларов США.

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Основной целью проекта является поддержание автомобильных дорог надлежащим образом, способствуя тем самым эффективности автомобильных перевозок и логистике.

В этой связи в рамках проекта было построено 2 асфальтобетонных завода, 2 каменно-дробильные установки и были предоставлены более 200 различных наименований оборудований Государственным предприятиям по управлению автомобильным хозяйством Согдийской области и Кулябского региона.

Ожидается, что проект будет способствовать: 1) улучшению качества дорог и увеличению их жизненного цикла путем производства смеси холодного и горячего асфальта и использования подходящего оборудования для покрытия, 2) повышению эффективности затрат и качества работы на замену дорожного покрытия путем производства горячего асфальта и 3) снижению частоты закрытия автомобильных дорог из-за чрезвычайных ситуаций (наводнение и / или лавина).

Республика Таджикистан имеет около 30 000 км общей автомобильной сети, примерно 65% грузовых перевозок и 99% пассажирских перевозок в зависимости от дорожной сети. Обслуживание дороги имеет большое значение для страны, для обеспечения бесперебойной транспортировки. С этой целью JICA оказывает поддержку  Таджикистану в деле улучшения обслуживания дорог путем предоставления оборудования и проведения учебных курсов для повышения потенциала работников по обслуживанию дорог в Таджикистане.

JICA начала свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию.

На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2100 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса.

В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 34 проекта на общую сумму более 345 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 263 млн. долларов грантовой помощи), из которых 12 проектов являются действующими.

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