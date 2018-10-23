В Душанбе в рамках Глобальной недели предпринимательства 14-15 ноября пройдет Startup Ecosystem Summit, который соберет ключевых участников стартап-экосистемы стран Центральной Азии и ближнего зарубежья.

Участники - представители власти, вузов, бизнес-корпораций, бизнес-инкубаторов/акселераторов, инвестиционных фондов и донорских организаций Таджикистана, а также спикеры из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Китая и Грузии.

Организатор мероприятия - StartupStan (дочерняя компании «55Group») совместно с Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Партнеры саммита выступает Программа развития ООН, American Space, JICA, Клуб молодых предпринимателей и AMCHAM Tajikistan.

По словам учредителя «55Group» и инициатора платформы «StartupStan» Дилшода Джураева, главной целью данного ивента является укрепление диалога и дальнейшего сотрудничества между соответствующими органами и заинтересованными организациями в направлении технологического предпринимательства в Центральной Азии.

По его словам, один из главных вопросов, который стоит на повестке дня саммита - это рассмотрение условий и возможностей для ведения бизнеса на региональном масштабе.

«Инновационные бизнес-проекты в нашем регионе нуждаются в расширенных рынках и ускоренном масштабировании, нам необходимо больше взаимодействовать во благо взаимного развития, - подчеркнул Джураев, - для этого лидеры наших стран создали все необходимые условия».

Организаторы преследуют цель установление продолжительного диалога между стартап-участниками стран Центральной Азии.

«Мы живем во время важного исторического периода, когда у нового поколения предпринимателей Центрально-Азиатского региона есть все возможности реализоваться на международном уровне», - заключил Дильшод Джураев.

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