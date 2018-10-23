22-летняя паломница из Таджикистана выбросилась с 13 этажа гостиницы около мечети Харам в городе Мекка.

В Комитете по делам религии при правительстве Таджикистана «АП» подтвердили факт суицида и сообщили, что это была Мохира Мансурова - жительница города Душанбе.

«В Мекку она поехала совершать малый Хадж (Умра) вместе с мужем, братом и невесткой. Во время медицинского осмотра, которое проводится до поездки в хадж, у нее не были выявлены психические расстройства и другие заболевания», - сообщил «АП» пресс-секретарь Комитета по делам религии Таджикистана Афшин Муким.

Однако, по его словам, оказалось, что психическое заболевание у нее все-таки было.

«Родители признались, что у Мохиры все-таки есть психическое заболевание (какое именно – они не назвали) и иногда она проявлялась приступами. По словам родителей, дочь очень хотела совершить хадж: родители не смогли ей отказать и скрыли факт ее болезни», - сообщил Афшин Муким.

Именно потому, по словам Афшина Мукима, они отправили с ней мужа, брата и невестку, чтобы они за ней присматривали.

«21 октября перед вечерней молитвой Мохира сказала невестке, что ей нужно сделать омовение и ушла в одну из комнат при мечети. Однако выйдя из мечети, она, судя по данным камер видеонаблюдения, вернулась в гостиницу в 18:19, поднялась в свой номер на 13-м этаже и через несколько минут выбросилась из окна», - сообщил Афшин Муким.

По словам источника, родители Мохиры нотариально заверили документ, в котором отмечено, что они никого не винят в смерти дочери и дали согласие, чтобы она была похоронена на святой земле в Саудовской Аравии.

Отправкой таджикистанцев в малый хадж Умра к святыням Ислама занимаются две компании «Расул» и ООО «Ормон».

Хадж Умра - это малое паломничество в Мекку, но не в месяц, предназначенный для совершения хаджа, а в любое другое время.

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