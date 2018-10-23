Один из бывших книжных магазинов в высотном доме по проспекту Сомони

Книжные магазины, которые располагались на первом этаже высотного дома по проспекту Исмоили Сомони, наконец-то, нашли помещение - их новым пристанищем станет бывший ресторан «Сарез».

«Любители книг и наши постоянные посетители могут нас найти теперь на первом этаже бывшего ресторана «Сарез». Сейчас здесь закончился ремонт, остались незначительные работы», - сказал «АП» один из продавцов книг по имени Фирдавс.

По его словам, новое место хорошее, но, конечно, не сравнится с прежним.

«В центре города, все-таки покупателей, да и просто посетителей было намного больше. Но ничего, будем обустраиваться», - говорит Фирдавс.

В новое помещение переедут и другие 11 продавцов книг.

Напомним, первый этаж высотки, где арендовали помещение книжные магазины, приобрел за почти 30 млн. сомони индивидуальный предприниматель Тоджиддин Шарипов.

По некоторым данным, он тоже сдаёт эти помещения в аренду. Ожидается, что в скором времени здесь откроется турецкое кафе.

По словам Фирдавса, им тоже предлагали арендовать эти помещения, но по высокой цене.

«Получается больше $10 (почти 100 сомони) за квадратный метр, что для нас накладно»,- сказал он. Ранее они снимали эти помещения за 47, 24 сомони.

Арендаторов первого этажа этого дома в середине сентября попросили найти новое место для реализации своих товаров. Арендаторы обратились в мэрию столицы, и им было предложено разместиться на третьем этаже Душанбе-Плаза, но они отказались.

Новое место, по словам продавцов, они нашли сами.

Другое здание, где реализовывались книги, также идет под снос.

Дом на пресечении улиц Айни и Лохути, больше известный как «Книжный мир», будет снесен, а на его месте будет построено высотное жилое строение.

Как сказали «АП» в пресс-службе мэрии Душанбе, в этом доме все магазины были приватизированы. Теперь, по договорённости с застройщиком ООО «Шахри зебои мо», владельцы торговых точек, расположенных в сносимом доме, могут либо получить денежные средства за свои магазины и искать себе подходящее место, либо строительная компания сама найдет им новое помещение.

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