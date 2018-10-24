В отношении неформальных лидеров ГБАО Толиба Айёмбекова, Мамадбокира Мамадбокирова, Ёдгора Мамадасламова, Хурсанда Мазорова и Мунаввара Шанбиева, Зоира Раджабова и Амриддина Алватшоева были составлены официальные предупредительные протоколы, под которыми они лично поставили свои подписи.

Об этом сообщается в сюжете ТВ «Бадахшон».

Следует отметить, что в списке лидеров ОПГ ГБАО теперь числятся еще два человека Зоир Раджабов и Амриддин Алватшоев. Ранее о них ничего не сообщалось.

«От них требовали прекратить преступные действия. В частности, не формировать и не руководить организованными преступными группировки и объединениями, не призывать или не привлекать молодёжь к общественным беспорядкам и к захвату гособъектов и зданий, не уничтожать имущество, не оскорблять представителей власти, не заниматься хулиганством, незаконным оборотом наркотиков и оружия, не организовать сходки», - говорится в телесюжете.

Им также были разъяснены Кодексы РТ и виды наказания за вышеуказанные деяния.

«Лидеры ОПГ обязались ответить перед законом в случае несоблюдения требований протокола и совершения этих действий», - сообщает ТВ «Бадахшон».

В телесюжете говорится, что 22 октября всех лидеров вызвали в прокуратуру, однако ранее один из неформальных лидеров ГБАО Толиб Аёмбеков в телефонном интервью «АП» заявил, добровольно посетил областную прокуратуру и попросил разъяснить - почему на последнем заседании межведомственного штаба по наведению правопорядка на территории ГБАО его назвали главарем организованной преступной группировки.

«Мне сказали, что кроме просроченного банковского кредита ко мне нет претензий, я обещал, что банковский кредит верну в ближайшее время», - отметил Аёмбеков.

Власти Таджикистана в официальном сообщении назвали Толиба Аёмбекова и других неформальных лидеров ГБАО Мамадбокира Мамадбокирова, Ёдгора Мамадасламова, Хурсанда Мазорова и Мунаввара Шанбиева лидерами организованных преступных группировок в Хороге.

В сообщении, которое было опубликовано 20 октября на сайте госинформагентства «Ховар», говорится, что у вышеназванных лиц, а также других жителей области было изъято около 200 единиц огнестрельного оружия.

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