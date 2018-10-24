АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В гостинице Хаят Редженси состоится пресс-конференция c заместителем помощника Госсекретаря США по Центральной Азии, печати и общественной дипломатии Эмилией А. Пума. Начало в 9 часов.

- В Москве открывается межпарламентский форум «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».

- В 10 часов в Театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится показ детского балета «Приключение Чиполлино»

- В Гиссаре стартует первый раунд отборочного турнира чемпионата Азии-2019 среди женских молодежных сборных до 19 лет в группе «D». Женская молодежная сборная Таджикистана свой первый матч проведет против команды Китайского Тайбэя.

- В Театре имени Маяковского (в здании театра им. Лохути, 3 этаж) состоится показ комедии «Бунт невесток». Начало в 16:00

- В Гиссаре в рамках Европейской недели в Таджикистане состоится концерт с участием звезд таджикской эстрады. Концерт пройдет на открытом воздухе в Гиссарской крепости. Начало в 18:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ОКТЯБРЯ

День Организации Объединенных Наций.

1945 - Вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, подписанный 26 июня.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 ОКТЯБРЯ

1914-1989 года – родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Халим Тахиров.

1957 года – родился археолог Набичон Рахимов

1973 года – родилась танцовщица Таджикистана Дилором Сатторова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -2+3, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -4+1, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем 1-6 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью -1+4, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 16-18 тепла.