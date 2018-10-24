Общая популяция снежного барса на все 12 стран мира, в которых обитает это животное, составляет 4 тысячи особей и 300 из них живут в Таджикистане. Поэтому Всемирный день снежного барса, который отмечают во всем мире 23 октября и наш праздник.

Мы поговорили с людьми, которые встречали снежных барсов на Памире и попросили их рассказать эти истории. Кто-то пытался быстрее убежать прочь, кто-то, увидев это грациозное животное, не мог поверить своему счастью, а кто-то вообще случайно лишил снежного барса добычи.

Атобек Бекмуроди, егерь, охотник:

- Впервые мы встретились в 1988 году в местечке Пшарк Мургабского района. Мне тогда было 28 лет, я вышел на охоту и напал на след козла. Пока мы спустились со склона за нашей добычей, козлик стал жертвой барсихи и четырех ее котят. Наша встреча состоялась в октябре, так что дикая кошка была уже пушистая. Очевидно, она была взрослой, опытной, лет пяти-шести. Навскидку, длина дикой кошки с хвостом составила более 2 метров.

Заметив нас, она дала команду котятам оставить дичь и уходить в горы, и те послушались. Мы находились на расстоянии метров 100 друг от друга, но я все равно жадно рассматривал маму и детенышей в бинокль. Любопытство и чувство непонятной радости переполняли меня, ведь это редчайший случай – увидеть воочию снежного барса – такого красивого и величественного.

Прочь я не побежал, потому что знаю, что ради забавы снежные барсы не охотятся, только когда голодны и больше необходимого не съедят – они не алчные. Да и на людей они не нападают без причины. Волки, к слову, во сто крат опаснее.

Позже я выкупил трех снежных барсов у браконьеров. У всех были поранены передние лапы - попали в капканы, и потеряли свои когти на передних лапах. Я их выхаживал, а потом отпускал на свободу.

Барсы – одни из немногих диких кошек, которых можно приручить. Я свободно заходил к ним в клетку, кормил. Правда, гладить все же не рисковал. Это такое мощное животное, от одного взмаха лапы которого можно сильно пострадать.

Пайрав Чоршанбиев, журналист:

- Когда я учился в четверном классе, зимним утром мы со старшим братом вышли во двор, чтобы очистить дорожки от выпавшего ночью снега. А снегопады у нас обычно бывали обильными, ведь жили мы в одной из самых высокогорных деревень Шугнанского района ГБАО. С усердием я принялся за работу, как вдруг услышал крик брата. Обернулся и увидел, что он бросил лопату в сторону большой серой кошки с темными пятнами. Зверь грациозно, но со скоростью света перепрыгнул через наш забор и исчез. Я стоял в оцепенении.

Просто стоял – не мог бежать, не мог говорить, а когда пришел в себя, ринулся в дом, наверное, с той же скоростью, что бежал барс из нашего двора.

Потом соседи рассказали, что это был снежный барс, который ночью забрался в хлев к соседу акаи Давлатбеку и загрыз с десяток его овец. Сказали, что кошка убивала своих жертв, выпивала их кровь, но до мяса даже не дотронулась. При этом туши жертв она аккуратно складывала друг на друга, будто прибирала за собой.

Акаи Давлатбек увидел это безобразие только утром, но барс еще находился в хлеву. Он стал звать на помощь соседей, которые прогнали животное, а его маршрут бегства как раз пролегал через наш двор. Это все, что я помню, так как с тех пор прошло уже почти 40 лет.

Шодиджон Афсунов, охотник, егерь

- Мы со снежным барсом встречались очень много раз. Кстати, в советское время встретить его было редкой удачей, если в год один раз встретишь – праздник, все друг другу только об этом и рассказывают потом неделями. Сейчас, баранов, козлов в горах стало больше и соответственно охотников на них тоже. Если, например, поехать в лагерь (охотничий лагерь «Мургаб», 4200 м над уровнем моря, Мургабский район – прим.ред.) весной, когда барс спускается в долину в поисках пары, то можно встречаться с ним хоть каждый день. Какую историю про наши встречи рассказать? Много их было.

Например, однажды в горах я увидел тушу барана и около нее самка барса с котенком – у них там семейный обед был. Кошка меня увидела и стала уходить в горы, котенок за ней, они поднялись по скалам, спрятались вдвоем в расщелине, а я наблюдал за ними в бинокль и смотрю - она из расщелины выглядывает, смотрит, где там я, и котенок тоже пытается выглянуть, но она ему не позволяет высовываться. Ждали, пока я уйду, чтобы продолжить трапезу.

А еще был случай, очень интересный: иду по горам и вдруг мне навстречу, прямо на меня бежит коза (самка козерога – прим.ред.), я сразу вообще не понял, что с ней такое, что она к человеку сама бежит. А потом смотрю, у нее на спине сидит снежный барс. Меня увидел - спрыгнул, ушел вниз, а коза в шоке остановилась.

Фото из архива Зафара Бекмуроди

Вообще снежные барсы – они не убегают толком, не так, как другие животные, они по Мургабу ходят, как по подиуму. Его встретить может быть и не всегда удается, но если встречаешь, то можно налюбоваться вдоволь. Они видят человека и делают вид, что им не страшно вообще, с подчеркнутым достоинством уходят – не убегают ни в коем случае. Очень гордое животное.

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