Мы давно хотели рассказать вам об удивительном минарете Варз, расположенного, как многие, наверное, уже заметили, в центре Айни, прямо у главной дороги.

А знали ли вы, что у этого исторического памятника XI века очень интересная история? Во-первых, считается он одним из первых башен при мечети, который был возведен в Зеравшанской долине. После него, конечно, были построены еще 6 подобных сооружений, однако до наших дней сохранились не все.

Но самая интересная часть заключается в том, что построен был этот первый минарет здесь по приказу правителя Индии из династии Халджи. А как именно и в связи с чем, узнайте в нашем сюжете.

Материал подготовлен при поддержке Фонда Кристенсен.

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