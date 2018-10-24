В рамках второго тура группового этапа чемпионата Азии-2018 сегодня, 23 октября, молодежная сборная Таджикистана (U-19) сыграла со сборной Малайзии. Встреча завершилась вничью – 2:2.

На стадионе «Патриот Цандрабага» в индонезийском городе Бекаси состоялся второй матч молодежной сборной Таджикистана. Соперником наших футболистов стала команда Малайзии.

Уже на 11-й минуте сборная Таджикистана пропустила в свои ворота гол после точного удара М. Мухаммад Файядх. В оставшееся время таджикские футболисты доминировали на поле и сумели не только сравнять счет, но и вырваться вперед. Сначала на 34-й минуте Эхсони Панджшанбе с пенальти восстановил равновесие. В конце первого тайма Далер Ёдгоров забил второй гол.

В начале второго тайма, на 55-й минуте, сборная Таджикистана вновь пропустила. Отличился защитник малазийцев Набил Бохари.

Концовка игры прошла под атаками таджикских футболистов, но счет не изменился. К сожалению, не обошлось без потерь. На 83-й минуте автор второго гола сборной Малайзии Бохари нанес тяжелую травму футболисту сборной Таджикистана Зиёвиддину Фузайлову.

Кадр из видео

Набрав 4 очка, наша команда заняла второе место в группе D. Лидирует в квартете сборная Саудовской Аравии, победившая в этом туре сборную Китая и набравшая 6 очков. Арабские футболисты обеспечили себе выход из группы. Судьба второй путевки в раунд плей-офф решится в пятницу, 26 октября. Сборная Таджикистана в этот день встречается с Саудовской Аравией, а Малайзия – с КНР.

Начало матчей – в 17.00 по душанбинскому времени.

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