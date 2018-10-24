Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит ЗАО «Первый микрофинансовый банк» $2 млн. в рамках Программ содействия развитию торговли (ПСРТ) и «Женщины в бизнесе».

ЕБРР продолжает активно оказывать поддержку развитию международной торговли в Таджикистане путём финансирования и организации учебных программ. Примером этого является открытие новой линии по торговому финансированию для ЗАО «Первый микрофинансовый банк» - $1 млн. будет выделен в рамках финансирования международной торговли, еще $1 млн - на поддержку женского предпринимательства в стране.

«Мы очень рады, что «Первый микрофинансовый банк», с которым мы уже имеем опыт сотрудничества в области поддержки малых и средних предприятий, теперь также сможет оказывать содействие таджикским предпринимателям, ведущим торговлю с иностранными партнерами, посредством нашей Программы содействия развитию торговли (ПСРТ). Таким образом, мы надеемся поддержать экспортный потенциал страны и важный для экономики Таджикистана, частный сектор. Также мы очень рады продолжать осуществление Программы ЕБРР «Женщины в бизнесе» и обеспечить поддержку женщинам предпринимателям Таджикистана», - заявила глава постоянного представительства ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамова.

В свою очередь, председатель «Первого микрофинансового банка» Ентен Лама отметил, что с начала своей деятельности ПМФБ активно финансирует женщин предпринимателей, и данный проект с ЕБРР предоставляет больше возможностей для предоставления финансирования женщинам предпринимателям.

«Программа содействия развитию торговли является новым продуктом для ПМФБ, и данный продукт позволит нам оказывать содействие нашим клиентам предпринимателям, активнее ввести торговлю с иностранными партнерами, что в свою очередь способствует развитию экономики страны», - сказал он.

ПСРТ, реализация которой началась в 1999 году, нацелена на стимулирование внешней торговли со странами операций ЕБРР, а также между ними. Также в рамках проекта предусмотрена поддержка торговли «зелеными» технологиями и дальнейшее развитие факторинговых услуг. В рамках данной программы ЕБРР не только выдает гарантии международным подтверждающим банкам, но и предоставляет краткосрочные кредиты отдельным банкам и факторинговым компаниям для последующего кредитования местных экспортеров, импортеров и дистрибьюторов. В настоящее время в ПСРТ участвует более 100 банков-партнеров в 28 странах инвестиций ЕБРР, общий лимит кредитования которых превышает 12 миллиардов евро. Кроме того, участниками программы также являются более 800 банков в различных странах мира.

Программа «Женщины в бизнесе» направлена на поддержку женского предпринимательства посредством предоставления целевого финансирования, доступа к «ноу-хау», а также консультационной поддержки микро, малых и средних предприятий (ММСП), во главе которых стоят женщины.

ПМФБ предоставляет весь спектр банковских услуг с помощью своей общенациональной сети, включающей 7 филиалов и 30 центров банковского обслуживания. Эта сеть охватывает все области Таджикистана, включая отдаленные районы страны, в которых присутствие других финансовых посредников ограничено. Являясь клиентом ЕБРР с 2007 года, ПМФБ продемонстрировал в прошедший период большую заинтересованность в реализации проектов ЕБРР и принял успешное участие в различных программах ЕБРР.

С начала своей деятельности в Таджикистане ЕБРР инвестировал более 600 миллионов ЕВРО в более чем в 120 проектов в различных секторах экономики страны, из них 32% инвестировано в финансовый сектор и направлено на поддержку предпринимательства в Таджикистане.

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