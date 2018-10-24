Как минимум около 30 человек пострадали на станции метро Repubblica в Риме, где сломался эскалатор. Он слишком быстро поехал вниз, когда на нем находилось большое число людей. Большинство из пострадавших – болельщики ЦСКА - происшествие произошло за несколько часов до матча Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА, передает Спорт-Экспресс.

Станцию Repubblica быстро закрыли, а раненых эвакуировали. В итоге одного из пострадавших отправили в больницу с частично перерезанной ногой. Еще семь человек получили довольно серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии. Остальные отделались легкими повреждениями. Полиция уже открыла расследование по инциденту.

Одной из версий случившегося является поведение болельщиков ЦСКА. Как сообщает римское издание La Repubblica, пьяные люди все вместе прыгали на эскалаторе и пели песни. Именно в этот момент он, якобы, сломался.

"Я будто увидел сцену конца света, эскалатор так резко ускорился, просто сошел с ума, – рассказал изданию один из очевидцев. – Не видел, получил ли кто-то травмы из тех, кто находился выше. Но тем, кто был внизу, не повезло. Вокруг было полно полиции и дежурных по станции, но и они минуты две разбирались, что вообще происходит. Просто интересно, неужели нет никакого аварийного торможения? То есть 15-метровый эскалатор сходит с ума, и ничего нельзя сделать… Что происходит в этом городе?"

Мэр Рима Вирджиния Раджи быстро прибыла на место и сделала краткое заявление: "Мы здесь, чтобы понять, что произошло. И доступны для пострадавших и их близких".

Все поезда пока проезжают станцию без остановки. Полиция и пожарные так описали место инцидента: "Часть эскалатора цела, но нижние ступеньки, порядки десяти-двенадцати, расколоты и смяты. Вокруг разбросаны бутылки пива и кусочки стекла".

Поврежденный эскалатор Фото La Repubblica

Готовность помочь болельщикам уже выразил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. "В настоящий момент запросили подробности инцидента и проинформировали делегата УЕФА, офицера по безопасности и консульство России в Италии. Мы очень обеспокоены и расстроены этим происшествием. В любом случае постараемся оказать возможную помощь пострадавшим", – сказал "СЭ" Бабаев.

Также фанаты ЦСКА начали сбор средств, чтобы помочь тем, кто пострадал в Риме.

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