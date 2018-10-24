4-летний мальчик, гражданин Таджикистана, скончался на борту самолета российской авиакомпании Utair, следующего по маршруту Москва-Душанбе.

Представитель авиакомпании Хусейн Усмонов подтвердил «АП» информацию, при этом имя мальчика и подробности происшествия пока не сообщаются.

«Рейс вылетел из аэропорта «Внуково» без задержки – в 22.00 23-го октября. Уже в воздухе мальчику стало плохо, спасти его не удалось. Он летел в сопровождении своего дяди», - сказал он.

По словам Усмонова, командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в Оренбурге.

«Дядя погибшего и тело мальчика находятся в Оренбурге до выяснения причин инцидента. Остальные пассажиры рейса прибыли сегодня в душанбинский аэропорт в 08.00 утра», - сообщил источник.

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