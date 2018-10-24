К границам Соединенных Штатов Америки движется карван мигрантов: он уже насчитывает семь тысяч человек. Мигранты выдвинулись из Гондураса еще 13 отктября, и сейчас находятся на территории Мексики. Свое решение перебраться в США участники каравана объясняют поиском лучшей доли, ведь дома у них нет работы.
По данным Международной организации по миграции, в Мексику все еще прибывает большое количество людей.
В ООН опасаются, что достигшие Мексики мигранты из стран Южной Америки вероятно, останутся в стране на продолжительный период, а это чревато гуманитарным кризисом.
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев отправило команду из 32 человек в мексиканские города Сьюдад-Идальго и Тапачула, чтобы помочь мигрантам, направляющимся в США, в частности предоставить им юридические консультации и гуманитарную помощь.
Некоторые из мигрантов объединяются в колонны, некоторые двигаются поодиночке каждый в своем темпе, кто-то идет пешком, кто-то - на автомобилях и грузовиках. Некоторые "откалываются", а кто-то присоединяется к каравану.
По состоянию на 23 октября до границы США им оставалось более 1,8 тысячи километров.
Трамп готовится их принять
Как пишет Медуза, это не первый караван мигрантов, который отправляется из стран Южной Америки к границам США, однако на этот раз к нему привлечено особое внимание из-за промежуточных выборов в Конгресс США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить на границу с Мексикой столько военных, сколько необходимо для остановки колонны мигрантов. Трамп назвал поход беженцев "нападением" на США.
По его словам, среди мигрантов находятся «преступники и неизвестные выходцы из стран Ближнего Востока». Трамп не стал раскрывать источник информации о составе беженцев.
Он также объявил, что оповестил военных и пограничную службу о «чрезвычайном положении». Впрочем, в Пентагоне заявили, что пока не получали от американского президента никаких распоряжений об усилении охраны границы.
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