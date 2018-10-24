К границам Соединенных Штатов Америки движется карван мигрантов: он уже насчитывает семь тысяч человек. Мигранты выдвинулись из Гондураса еще 13 отктября, и сейчас находятся на территории Мексики. Свое решение перебраться в США участники каравана объясняют поиском лучшей доли, ведь дома у них нет работы.

По данным Международной организации по миграции, в Мексику все еще прибывает большое количество людей.

Граница Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года Esteban Biba / EPA / Scanpix / LETA

В ООН опасаются, что достигшие Мексики мигранты из стран Южной Америки вероятно, останутся в стране на продолжительный период, а это чревато гуманитарным кризисом.

Мигранты на привале в штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года Johan Ordonez / AFP / Scanpix / LETA

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев отправило команду из 32 человек в мексиканские города Сьюдад-Идальго и Тапачула, чтобы помочь мигрантам, направляющимся в США, в частности предоставить им юридические консультации и гуманитарную помощь.

Некоторые из мигрантов объединяются в колонны, некоторые двигаются поодиночке каждый в своем темпе, кто-то идет пешком, кто-то - на автомобилях и грузовиках. Некоторые "откалываются", а кто-то присоединяется к каравану.

По состоянию на 23 октября до границы США им оставалось более 1,8 тысячи километров.

Дорога из города Тапачула в Сьюдад-Идальго. Мексика, 21 октября 2018 года Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA

Трамп готовится их принять

Как пишет Медуза, это не первый караван мигрантов, который отправляется из стран Южной Америки к границам США, однако на этот раз к нему привлечено особое внимание из-за промежуточных выборов в Конгресс США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить на границу с Мексикой столько военных, сколько необходимо для остановки колонны мигрантов. Трамп назвал поход беженцев "нападением" на США.

Мигранты переходят реку Сучьяте на границе Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года Edgard Garrido / Reuters / Scanpix / LETA

По его словам, среди мигрантов находятся «преступники и неизвестные выходцы из стран Ближнего Востока». Трамп не стал раскрывать источник информации о составе беженцев.

Он также объявил, что оповестил военных и пограничную службу о «чрезвычайном положении». Впрочем, в Пентагоне заявили, что пока не получали от американского президента никаких распоряжений об усилении охраны границы.

Караван мигрантов на мосту через реку Сучьяте на границе Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA

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