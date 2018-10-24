Рак шейки матки и рак молочной железы занимают два первых места в структуре распространенных онкологических заболеваний в Таджикистане. Если выявить онкологию на ранней стадии, то, например, процент выживаемости с раком молочной железы достигает и 85 %. Но в нашей стране онкология и всё что с ней связано табуированная тема – даже профилактические проверки вызывают у людей панический страх и обследоваться женщины не хотят.

О том, как преодолеть свои фобии, насколько часто и к кому обращаться женщинам, чтобы выявить заболевание на ранней стадии – рассказывает заведующая отделением маммологии и реконструктивной восстановительной хирургии при республиканском онкологическом научном центре Наргис Гайратова.

Сразу две душанбинки, которые побороли рак груди давно и, к счастью успешно (одна 14 лет назад, другая - 8), наотрез отказываются говорить на эту тему. Они не хотят говорить о своей болезни анонимно, не хотят говорить даже по-дружески. Большая часть близких родственников обеих - не знает о том, через что им пришлось пройти. Самый их большой страх - рак может вернуться и лучше о нём совсем не говорить. Такого мнения придерживаются и другие пациенты, у которых были диагностированы онкологические заболевания.

Asia-Plus Заведующая отделением маммологии и реконструктивной восстановительной хирургии при республиканском онкологическом научном центре Наргис Гайратова

При этом, начиная с 1985 года, ВОЗ объявила весь октябрь месяцем борьбы с раком груди, как с одним из самых распространённых онкологических заболеваний в мире и в октябре на эту тему во всем мире принято говорить без страха.

- Наргис Курбоналиевна, почему наши женщины категорически не хотят говорить об этой проблеме? Ни в прессе, ни между собой.

- Потому что боятся. А еще, потому что не хотят, чтобы их жалели, они боятся говорить о своей беде даже семье, друзьям. Боятся непонимания, боятся остаться одинокими и еще боятся, что окружающие вынесут им приговор и потеряют к ним интерес. Хотя рак – давно не приговор. У нас есть пациентки, у которых обнаружили рак груди 20-15 лет тому назад, они пережили операцию, прошли необходимый курс химиотерапии и с ними всё в порядке. Но даже они не хотят говорить о своём успехе. Это табуированная тема в обществе.

- Как чаще всего ведут себя пациентки, у которых обнаруживают рак груди?

- Они отрицают свой диагноз, не верят, идут к другим врачам, долго обследуются, выезжают для этого заграницу, в надежде выяснить, что это неправда. «Со мной этого не могло случиться», «За что?», «Почему именно я?» - это первые реакции после того, как пациент узнает о своем диагнозе. Самое страшное, когда они прибегают к нетрадиционным методам лечения. Они занимаются ерундой и теряют свое драгоценное время. Тем более что, к большому сожалению, чаще всего наши женщины приходят уже на поздних стадиях развития рака. Конечно, сейчас медицина лечит онкологию на всех стадиях, но при запоздалом лечении длительность безрецидивного периода составляет 35-40%. Во всем мире так. Если заболевание диагностируется на 1-2 стадии, то можно сохранить грудь и полностью избавиться от заболевания.

Ilyanazarenko.kz Акция в Казахстане «Мода против рака груди», на фото – девушки в момент выздоровления в платьях, специально созданных известными дизайнерами

Еще одна из первых реакций женщин, которым поставили этот диагноз – даже не страх самой болезни, а боязнь того, что лечение рака приведет к потере волос, что выпадут брови и ресницы, что удалят грудь. Этого женщины иногда боятся больше, чем самого рака.

- Но, кажется, если грудь и не сохранить, то ее можно восстановить?

- Частичная резекция или органосохранная операция сейчас является более распространенной. Во время операции хирург удаляет опухоль, при этом сохраняя здоровую ткань молочной железы. Кроме того, в нашем центре одномоментно проводят реконструктивные и восстановительные операции на ранних стадиях рака молочной железы. То есть женщине удаляют грудь и сразу вставляют искусственные имплантаты.

- Кстати волосы потом восстанавливаются?

- Конечно! Иногда ко мне приходят мои пациентки, я их не узнаю, потому что бывает, что после лечения у них волосы становятся кудрявыми. Всё приходит в норму, лишь бы лечились во время.

Рак становится моложе

- Насколько рак молочной железы распространенное онкологическое заболевание в Таджикистане?

- Как и во всем мире, рак молочной железы в Таджикистане находится на втором месте в списке самых распространенных онкологических заболеваний после рака шейки матки. То есть «женский» рак занимает лидирующие позиции. У каждой третьей женщины, которая обращается в наш центр, диагностируется рак шейки матки, у каждой шестой – рак молочной железы. К большому несчастью это заболевание молодеет. Если раньше рак груди встречался у женщин от 35 лет и выше, то теперь от 25 лет.

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- Все ли женщины должны проходить регулярные обследования и как часто они должны это делать?

- Абсолютно все женщины подвержены возникновению рака молочной железы, и обследоваться должны все. Во-первых, ежемесячно каждая женщина должна проводить самостоятельное обследование. На 5-6 день после менструации нужно встать перед зеркалом, опустить руки на бедра и внимательно осмотреть грудь - обе груди должны быть одинаковой формы, размер может отличаться. Затем нужно поднять руку, закинуть ее за голову и пальцами аккуратно прощупать участок, начиная с подмышечной области и вниз по груди. Искать нужно уплотнения и узелки, причем они могут быть совершенно безболезненны. Также нужно обращать внимание на выделения из соска, если это не период лактации, то выделения из соска – повод обратиться к врачу.

Если что-то вас насторожило при самостоятельном осмотре, то следует обращаться в центр здоровья по месту жительства, в случае чего, врачи направят женщину на обследование к поликлинику при нашем центре. Но даже если вы обнаружили что-то неладное, не нужно сразу паниковать. Далеко не все изменения в груди являются симптомами болезни.

- А к врачам на обследования ходить нужно?

- Помимо самообследования, каждой женщине начиная с 20 и до 45 лет необходимо один раз в год в первой половине цикла посещать маммолога, гинеколога и делать УЗИ молочных желез. Женщинам старше 45 лет необходимо один раз в год пройти профилактическое маммографическое обследование.

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Если в семье у женщины есть, как минимум две близкие, кровные родственницы по матери или отцу, у которых был диагностирован рак молочной железы, то такой женщине необходимо проходить ежегодное обследование и у онколога, потому что одна из причин возникновения рака носит наследственный характер.

Факторы риска: отягощенная наследственность и частные стрессы

- Назовите самые первые симптомы, которые должны насторожить женщину?

- К сожалению, когда появляются видимые симптомы – это очень плохо, потому на ранних стадиях онкологические заболевания не приносят ни боли, ни дискомфорта, никак себя не проявляют визуально. Именно поэтому так важно постоянно проводить обследования. Появление на коже груди пигментных пятен или участков «апельсиновой корки», изменение формы груди или соска, повышение температуры груди или ее отдельного участка, общее недомогание и многое другое – это уже серьезные симптомы, которые требуют незамедлительного обращения к врачу.

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Кроме того, женщины старше 50 лет, у которых не прекращаются менструации, тоже должны насторожиться, т.к. возможен риск развития онкологического заболевания.

- Какие факторы влияют на развитие рака молочной железы?

- Факторов на самом деле много, назову самые распространенные. Это раннее начало половой жизни – в 14-15 лет, длительное воздержание от половой жизни больше шести месяцев, поздние, первые роды. Еще - употребление в пищу избыточного количества перегретых жиров, то есть, использование одного и того же масла для жарки несколько раз. Иногда на развитие рака влияет применение оральных контрацептивов. Рак молочной железы среди старшего поколения – выше 65 лет встречается реже, чем среди женщин более младшего возраста. И наиболее ведущими факторами риска являются отягощенная наследственность и частные стрессы.

Но в любом случае все эти факторы являются гипотетическими и необязательно приведут к раку молочной железы. Ученые до сих пор не могут с точностью определить причины возникновения этого заболевания. Единственное, что можно сказать с уверенностью так это то, что избавиться от этого недуга можно, если начать его лечение на ранней стадии.

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Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

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