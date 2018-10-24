Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира по итогам 2018 года. Список самых влиятельных мусульман мира каждый год обновляется на сайте Themuslim500.com.

Королевский центр исламских стратегических исследований в Аммане составил рейтинг самых влиятельных мусульман в мире, в который вошёл и российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Кроме Хабиба Нурмагомедова, в список самых влиятельных мусульман мира попали еще семь человек из мира спорта.

Это форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, хавбек «Арсенала» Месут Озил, бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, экс-кандидат на пост президента ФИФА Али бин Аль-Хуссейн, крикетист Хашим Амла и регбист Сонни Уильямс.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив по очкам Эла Яквинту. В октябре россиянин защитил титул, досрочно победив болевым приемом Конора Макгрегора.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах – единственный спортсмен, попавший в топ-50. Он расположился на 46 месте рейтинга.

Лидирует в этом рейтинге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На 36 месте рейтинга топ-50 - духовный лидер мусульман-исмаилитов Ага Хан IV.

В целом в топ-500 из политиков попали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Чечни Рамзан Кадыров, президенты Азербайджана, Афганистана, Туркменистана.

Также в топ-500 вошли главные муфтии Таджикистана и Узбекистана Саидмукаррам Абдулкодирзода и Усман Алемов.

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