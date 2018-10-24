АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В офисе Всемирного банка состоится презентация/семинар для представителей СМИ по вопросам бедности. Начало в 14:00.

- Авиакомпания «Таджик Эйр» презентует новый приобретенный самолет Bombardier CRJ200 канадского производства, начало презентации в 14:00.

- В Душанбе продолжится фестиваль кукольных театров «Чодари хаёл».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ОКТЯБРЯ

1933 - В Душанбе введена в эксплуатацию первая в Таджикистане швейная фабрика, с 1964 г. - в составе фирмы «Гулистон».

1961 - Учреждено звание «Народный поэт (писатель) Таджикистана».

1963 - Вышел в печать первый том «Истории таджикского народа», подготовленный институтом истории Академии наук Таджикской ССР.

2012 - В Таджикистане принят первый Градостроительный кодекс, проект которого был предложен депутатам правительством страны.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ОКТЯБРЯ

1907 – родился русскоязычный поэт Таджикистана и переводчик Василий Кириллов.

1910-1981 – родился ученый-медик академик Комил Таджиев.

1913-1989 – родился писатель Ходжи Садык.

1940-2001 – родился дипломат Карим Юлдашев.

1941 – родился актер театра Таджикистана Берди Мингбоев.

1951 – родился экономист Султонмурод Исмоилов.

1952 – родился писатель Субхон Ёдгори.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -2+3, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -4+1, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем 1-6 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью -1+4, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 16-18 тепла.