Президент дал официальный старт деятельности ТВ «Сугд» в формате высокого разрешения, 24 октября 2018 года

Президент в рамках своего рабочего визита на север страны открыл сегодня в Худжанде дополнительное здание областного телевидения и радио и дал старт вещанию телевидения Согдийской области в формате HD.

Также в Худжанде с участием президента была сдана в эксплуатацию гимназия №1 имени Махмудходжа Бехбуди. Эмомали Рахмон здесь же провел встречу с представителями образовательной сферы Согдийской области.

Позже президент открыл предприятие «Ариана Металл Пласт», где производятся детские игрушки, велосипеды и предметы быта, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /32 Здание состоит из 2-х этажей и 24-х рабочих кабинетов, 4-х современных просторных студий для записи и выпуска в эфир теле- и радиопередач, 9 студий для монтажа, столовой и инфраструктуры.

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