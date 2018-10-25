Сегодня в Белом Доме и в редакции CNN в Нью-Йорке были обнаружены подозрительные предметы, предположительно, взрывные устройства. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на американские СМИ.

Секретная служба США заявила о перехвате подозрительных посылок, которые были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе государства Дональду Трампу в Белый дом: подозрительную посылку для последнего перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента.

Самодельные взрывные устройства также обнаружены в почте, поступившей в офис Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк, а также в офис бывшего президента США Барака Обамы.

По данным американских спецслужб, посылка, которую должны были доставить к дому четы Клинтон в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером, а посылка для Обамы - 24 октября в Вашингтоне. Секретная служба США сообщила, что в почтовых отправлениях, адресованных Хиллари Клинтон и Бараку Обаме, были обнаружены взрывчатые вещества.

Издание отмечает, что 22 октября взрывное устройство нашли в почтовом ящике у дома миллиардера Джорджа Сороса в городе Бедфорд, в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк. Взрывное устройство обнаружил сотрудник резиденции Сороса, отвечающий за сортировку почты, он отнес его в безопасное место и вызвал полицию. Бэдфорд находится всего в нескольких километрах от дома Клинтон в Чаппакуа.

Источник CNN отметил, что в посылке для Белого дома было найдено взрывное устройство, аналогичное тем, которые отправили Клинтонам, Обаме и Соросу.

Сегодня была обнаружена еще одна бомба - в почтовой корреспонденции в «Тайм-Уорнер-Центр» в Нью-Йорке, где находится редакция CNN. Часть здания эвакуировали.

"CNN New York только что эвакуировали. Полиция везде", - написал репортер телекомпании Эрик Левенсон в Twitter.

Эвакуация редакции CNN Источник: twitter.com/ejleven

Полиция и спецслужбы не сообщают ни о мощности взрывных устройств, ни о способе, которым отправитель предполагал привести их в действие. Пока также нет никаких предположений, кто может стоять за рассылкой взрывчатых веществ.

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