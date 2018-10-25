Во Дворце Арбоб под Худжандом сегодня с участием президента состоится грандиозный показ достижений аграриев и промышленников Согдийской области.

Для президента подготовили выставку овощей и фруктов, сообщили «АП» в мэрии Худжанда.

Кроме того, здесь состоится фестиваль плова, атласа и адраса, а также главе государства продемонстируют одежду и товары, производимые промышленниками области.

На мероприятия приглашены народные умельцы, активисты со всех городов и районов Согда.

Эмомали Рахмон начал свою рабочую поездку на север страны 22 октября, и планирует завершить ее сегодня.

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