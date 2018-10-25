Гособвинитель попросил приговорить Бободжона Ширинова, который в июне этого года убил свою 33-летнюю жену с особой жестокостью, к 20 годам лишения свободы, об этом «АП» сообщил источник в суде города Душанбе, где проходит процесс.

В понедельник, 29 октября, ожидается выступление на суде адвоката обвиняемого и самого Бододжона Ширинова, сына генерала Раджабали Ширинова, бывшего замдиректора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Ширинова по статье 104 часть 2 УК РТ (убийство, совершенное с особой жестокостью) было начато в средине сентября судом города Душанбе.

В ходе следствия Ширинов полностью признал свою вину, но на суде он, ссылаясь на провалах в памяти, признал себя частично виновным, хотя досудебная экспертиза признала его полностью вменяемым.

33-летний Бободжон Ширинов, экс-секретарь Высшего экономического суда Таджикистана, был задержан по подозрению в убийстве своей бывшей супруги в июне.

Вечером 6 июня в ходе возникшей ссоры он нанес ножевые удары своей бывшей супруге. Мохира Ятимова была доставлена с колото-резанными ранами в городскую больницу, где от полученных ран скончалась.

Причиной конфликта между разведенными 2016 году Мохирой и Бободжоном были дети и имущество.

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