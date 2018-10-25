В четвёртый день своего рабочей поездки в Согдийскую область президент сегодня утром посетил город Гулистон (бывший Кайраккум), здесь он сдал в эксплуатацию школу искусства.

Глава государства подарил юным дарованиям новой школы 50 музыкальных инструментов, сообщает пресс-служба главы государства.

Двухэтажная школа предназначена для обучения 135 молодых музыкантов, художников, певцов, скульпторов и танцоров.

Президент, высоко оценив работу строителей новой школы, призвал педагогов воспитывать достойные кадры для будущей таджикского искусства, отмечается в сообщении.

Во дворе школы президент провел беседу с педагогами и учениками общеобразовательных школ города Гулистон.

Далее президент ознакомился с ходом реализации проекта «Восстановление системы водоснабжения северных городов Таджикистана», который охватывает и город Гулистон.

Глава государства дал старт работе водопроводных сетей города – они обеспечат чистой питьевой водой свыше 15 тыс. жителей города Гулистон.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus