2018 год подходит к концу. Год был насыщенным на разного рода события как позитивного, так и трагичного характера.
Kaktakto вспоминает пять самых трагичных событий 2018 года. Два из них из Таджикистана.
Гибель 52 узбекских мигрантов в загоревшемся автобусе в Казахстане
В январе 2018 года в Актюбинской области Казахстана на трассе загорелся автобус с 52 мигрантами из Узбекистана. Пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем: пассажиры для обогрева использовали паяльную лампу. Автобус полностью выгорел за 15 минут. Виновными в произошедшем названы водители автобуса, механик, выпустивший неисправный автобус на линию, и владелец фирмы-перевозчика.
Китайские лагеря для этнических казахов и кыргызов
В мае 2018 года в казахских СМИ появились первые сообщения о том, что этнических казахов, проживающих в СУАР, стали забирать в так называемые лагеря политического перевоспитания.
Причиной отправки в такой лагерь может быть что угодно – разговоры о величии Казахстана, наличие в мобильном телефоне приложения с молитвами из Корана.
В Китае стали массово закрываться школы с казахским языком, под запрет попали казахские и мусульманские имена. В это же время стала поступать информация о пытках, которым подвергаются задержанные люди.
В ноябре появилась информация о том, что в лагеря политического перевоспитания стали забирать и кыргызов. Сейчас там содержится уже более 300 человек.
Ухудшение жизни в Туркменистане: дефицит продуктов, хлеб с отрубями, массовая безработица
В Туркменистане весной 2018 года начался настоящий дефицит продуктов. Сначала с прилавков магазинов исчезло мясо и яйца, потом – мука и хлеб.
Так, в марте люди вынуждены были покупать кормовые отруби и добавлять их в хлеб. Летом ситуация ухудшилась еще больше, и хлеб начали продавать по паспорту.
Еще хуже дела обстояли с рабочими местами в Туркменистане. Страна столкнулась с массовой безработицей в регионах и оттоком людей в страны ближнего и дальнего зарубежья.Власти объявили негласный запрет на выезд мужчинам, младше 40 лет, а старшеклассников стали забирать в армию сразу после окончания школы.
Убийство иностранных туристов в Таджикистане
Летом Таджикистан потрясло жестокое убийство четверых иностранных велотуристов. Сначала семерых туристов: граждан США, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Германии сбил автомобиль, а потом их прицельно начали добивать люди, вышедшие из этой машины. Добивали из пистолетов и холодным оружием.
В результате четверо туристов погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Больше всего повезло французскому туристу, он отстал от группы и в момент трагедии был далеко.
Вечером тогоже дня МВД Таджикистана доложило о задержании всех подозреваемых в убийстве туристов, двоих из них убили при задержании.
Посольство США расценило нападение как теракт.
Бунт в колонии в Худжанде
В конце ноября в колонии строго режима в таджикском городе Худжанд вспыхнул бунт, в результате которого погибли 47 человек, еще 121 получили ранения.
Дежурный офицер за какую-то проделку заставил одного из заключенных раздеться догола и стоять во дворе колонии под холодным дождем.
Возмущенная таким издевательством группа заключенных вооружилась камнями, кирпичами, палками, металлическими предметами, заточенными вилками и ножами из столовой и напала на надзирателей.
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Гость1 день назад
" ... группа заключенных вооружилась камнями, кирпичами, палками, металлическими предметами, заточенными вилками и ножами из столовой и напала на надзирателей ..."
Там что, санаторий? Или пионерлагерь? Столовая, кирпичи, песочница... Сама система порочна. Какая столовая? В камерах сидят в строгом режиме. Сначала устроили бедлам, потом руками машут. Нельзя заигрывать с гиенами.
Миродж. 1 день назад
Опять один негатив пишите.
Кому это интересно?????
И так целыми днями по телевизору криминал крутят, так ещё и вы туда же. Под Новый год не надо вспоминать плохое и сыпать соль на рану людей, кого коснулись эти трагедии.