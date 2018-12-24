Таджикистан - одна из тех стран, где колдовство преследуется по закону. С 2015 года за занятие колдовством в этой стране можно попасть за решетку на срок до семи лет.

Так кто они, современные таджикские маги? Является ли уголовная ответственность препятствием для людей, как занимающихся такой деятельностью, так и для тех, которые прибегают к услугам гадалок и ворожей?

Об этом Kaktakto удалось поговорить с одной из представительниц этого сообщества, которая недавно переехала из Таджикистана и попросила не раскрывать своего настоящего имени. Мы будем звать ее Рена.

Вот ее рассказ…

От домохозяек до высоких чинов

Восточные народы всегда прибегали к помощи колдунов и магов. В любом народе региона этот феномен присутствует, и он был и будет всегда.

Тех, кто занимается магией в Таджикистане, можно разделить на несколько категорий: гадалки, знахари, колдуньи и муллы. Раньше их было очень много.

Гадалки - самые безобидные из «магической среды» - сидели прямо на улицах и раскладывали карты всем желающим. Вокруг них часто собирались молодые девушки, чтобы погадать «на любовь» за символическую плату. Этим часто зарабатывали старушки, которым хотелось хоть небольшой прибавки к скудной пенсии.

Знахари - это особая категория. Эти люди лечат при помощи традиционных народных методов. Собирают травы, лечат мёдом и при помощи мумиё делают массаж и т. д. Среди них, как и везде, попадаются шарлатаны, однако реальные знахари, а их немного, могут просто творить чудеса.

Колдуньи - особая «каста». Вот они и занимаются всякой ворожбой, приворотами и т. д. К ним ходят все. Молодые девушки гадают на любовь и привораживают парней. Уважающая себя колдунья конечно же откажет юной особе 14-15 лет в привороте какого-нибудь парня, но они находят другую. Бизнесмены, которые хотят «защитить» свой бизнес, продвинуть дела или взыскать долг с должника. Жены, пытающиеся выяснить, верен ли им муж и «привязать его к себе». Чиновники (даже очень высокопоставленные), просящие повышения или улаживания какого-либо дела. Студенты, просящие оберег на сессию и т. д. Спектр людей и желаний широк. Ну и колдуньи пытаются им помочь: гаданием, обрядами очищения, талисманами (туморы) на удачу и т. п.

«Исламская» и «христианская» магия

Сначала происходит процесс гадания, чтобы «понять ситуацию». Зачастую при гадании используются карты или камни. Вот тут следует пояснить, что занимающихся колодовством можно разделить на консервативных и прогрессивных. Под консервативными мы будем понимать представительниц «старой закалки». Они более традиционны в своей деятельности. Используют обычные карты при гадании и туморы делают однотипные, основанные на мусульманских заговорах и мусульманской магии, которые пишут на листках и помещают в кожаные треугольные мешочки.

Прогрессивные же колдуньи могут погадать и на картах Таро или раскинуть камни или даже руны. У них большое разнообразие амулетов, заговоров. Они не брезгуют призывать на помощь как мусульманских, так и христианских святых. Читают как христианские молитвы, так и суры из Корана. Все это в зависимости от того, какой клиент придет, весь спектр услуг по желанию клиента. Кстати, некоторые обряды требуют, чтобы в них применялись свечи из православных церквей и храмов. Поэтому зачастую в православной церкви в Душанбе можно было видеть таджикских девушек и женщин, покупающих большое количество свечей. Потом в церкви об этом узнали и стали относиться к такому простому действу, как продажа свечей, внимательней и строже.

Муллы. Исламские священнослужители. К ним обращаются также часто, как и к колдуньям. Они также читают молитвы и делают амулеты. Они лечат от сглаза, разных болезней. Ну, соответственно, берут за это деньги.

Сколько зарабатывают?

Насколько хорошо зарабатывали колдуньи? Все зависит от самой колдуньи и ее клиентуры. Если у нее что-то получается, то к ней будут приходить люди. Даже приезжать в другой район республики, чтобы она помогла. Но просят они дорого. Есть даже такие, у которых имеются высокопоставленные покровители и те их защищают и помогают.

Стоимость одного сеанса может быть разной. От 10 сомони (чуть больше $1) до $120-150. Все зависит от уровня колдуньи, что просит клиент и от платежеспособности клиента. Могут расплатиться коврами, машинами и т.д. Но если клиент богат, хорошая колдунья его сама не «отпустит», он будет приходить к ней раз за разом за помощью.

Работает ли магия?

Ну люди то приходят. И есть постоянные клиенты. Дело в том, что маг в Таджикистане - это еще и психолог. Иногда люди приходят просто, чтобы высказаться, поделиться своими проблемами, послушать простой житейский совет от человека, который, по их мнению, мудрее. Вот пришла как-то женщина в платке, неухоженная, в каком-то непонятном платье, хотя жена одного бизнесмена. Просила приворожить мужа, а то он смотрит на других женщин. Поговорив с ней, я дала простой совет - сходить в салон красоты, привести себя в порядок и переодеться. В итоге у них с мужем все наладилось.

Преследования

Сейчас все стало немного сложнее… С введением уголовной ответственности за колдовство колдуньи и гадалки прекратили афишировать свою деятельность. Ушли в «подполье». Решение об ответственности стало результатом того, что некоторые шарлатаны, в основном, из знахарей, нанесли вред людям. Да и чиновники часто начали прибегать к услугам магии. Властям это надоело. Однако это не конец. По-тихому колдуньи также работают, им также помогают их «покровители». Да и люди не спешат их выдавать, ведь каждый хочет чуда.

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