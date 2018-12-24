Таджикистан - одна из тех стран, где колдовство преследуется по закону. С 2015 года за занятие колдовством в этой стране можно попасть за решетку на срок до семи лет.
Так кто они, современные таджикские маги? Является ли уголовная ответственность препятствием для людей, как занимающихся такой деятельностью, так и для тех, которые прибегают к услугам гадалок и ворожей?
Об этом Kaktakto удалось поговорить с одной из представительниц этого сообщества, которая недавно переехала из Таджикистана и попросила не раскрывать своего настоящего имени. Мы будем звать ее Рена.
Вот ее рассказ…
От домохозяек до высоких чинов
Восточные народы всегда прибегали к помощи колдунов и магов. В любом народе региона этот феномен присутствует, и он был и будет всегда.
Тех, кто занимается магией в Таджикистане, можно разделить на несколько категорий: гадалки, знахари, колдуньи и муллы. Раньше их было очень много.
Гадалки - самые безобидные из «магической среды» - сидели прямо на улицах и раскладывали карты всем желающим. Вокруг них часто собирались молодые девушки, чтобы погадать «на любовь» за символическую плату. Этим часто зарабатывали старушки, которым хотелось хоть небольшой прибавки к скудной пенсии.
Знахари - это особая категория. Эти люди лечат при помощи традиционных народных методов. Собирают травы, лечат мёдом и при помощи мумиё делают массаж и т. д. Среди них, как и везде, попадаются шарлатаны, однако реальные знахари, а их немного, могут просто творить чудеса.
Колдуньи - особая «каста». Вот они и занимаются всякой ворожбой, приворотами и т. д. К ним ходят все. Молодые девушки гадают на любовь и привораживают парней. Уважающая себя колдунья конечно же откажет юной особе 14-15 лет в привороте какого-нибудь парня, но они находят другую. Бизнесмены, которые хотят «защитить» свой бизнес, продвинуть дела или взыскать долг с должника. Жены, пытающиеся выяснить, верен ли им муж и «привязать его к себе». Чиновники (даже очень высокопоставленные), просящие повышения или улаживания какого-либо дела. Студенты, просящие оберег на сессию и т. д. Спектр людей и желаний широк. Ну и колдуньи пытаются им помочь: гаданием, обрядами очищения, талисманами (туморы) на удачу и т. п.
«Исламская» и «христианская» магия
Сначала происходит процесс гадания, чтобы «понять ситуацию». Зачастую при гадании используются карты или камни. Вот тут следует пояснить, что занимающихся колодовством можно разделить на консервативных и прогрессивных. Под консервативными мы будем понимать представительниц «старой закалки». Они более традиционны в своей деятельности. Используют обычные карты при гадании и туморы делают однотипные, основанные на мусульманских заговорах и мусульманской магии, которые пишут на листках и помещают в кожаные треугольные мешочки.
Прогрессивные же колдуньи могут погадать и на картах Таро или раскинуть камни или даже руны. У них большое разнообразие амулетов, заговоров. Они не брезгуют призывать на помощь как мусульманских, так и христианских святых. Читают как христианские молитвы, так и суры из Корана. Все это в зависимости от того, какой клиент придет, весь спектр услуг по желанию клиента. Кстати, некоторые обряды требуют, чтобы в них применялись свечи из православных церквей и храмов. Поэтому зачастую в православной церкви в Душанбе можно было видеть таджикских девушек и женщин, покупающих большое количество свечей. Потом в церкви об этом узнали и стали относиться к такому простому действу, как продажа свечей, внимательней и строже.
Муллы. Исламские священнослужители. К ним обращаются также часто, как и к колдуньям. Они также читают молитвы и делают амулеты. Они лечат от сглаза, разных болезней. Ну, соответственно, берут за это деньги.
Сколько зарабатывают?
Насколько хорошо зарабатывали колдуньи? Все зависит от самой колдуньи и ее клиентуры. Если у нее что-то получается, то к ней будут приходить люди. Даже приезжать в другой район республики, чтобы она помогла. Но просят они дорого. Есть даже такие, у которых имеются высокопоставленные покровители и те их защищают и помогают.
Стоимость одного сеанса может быть разной. От 10 сомони (чуть больше $1) до $120-150. Все зависит от уровня колдуньи, что просит клиент и от платежеспособности клиента. Могут расплатиться коврами, машинами и т.д. Но если клиент богат, хорошая колдунья его сама не «отпустит», он будет приходить к ней раз за разом за помощью.
Работает ли магия?
Ну люди то приходят. И есть постоянные клиенты. Дело в том, что маг в Таджикистане - это еще и психолог. Иногда люди приходят просто, чтобы высказаться, поделиться своими проблемами, послушать простой житейский совет от человека, который, по их мнению, мудрее. Вот пришла как-то женщина в платке, неухоженная, в каком-то непонятном платье, хотя жена одного бизнесмена. Просила приворожить мужа, а то он смотрит на других женщин. Поговорив с ней, я дала простой совет - сходить в салон красоты, привести себя в порядок и переодеться. В итоге у них с мужем все наладилось.
Преследования
Сейчас все стало немного сложнее… С введением уголовной ответственности за колдовство колдуньи и гадалки прекратили афишировать свою деятельность. Ушли в «подполье». Решение об ответственности стало результатом того, что некоторые шарлатаны, в основном, из знахарей, нанесли вред людям. Да и чиновники часто начали прибегать к услугам магии. Властям это надоело. Однако это не конец. По-тихому колдуньи также работают, им также помогают их «покровители». Да и люди не спешат их выдавать, ведь каждый хочет чуда.
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Ismoil Somoni5 часов назад
Товарищи! Не верьте этим служителям дьявола и ада. Эти гадалки, колдуньи и муллы нацелены заработать, а не помочь или исцелить...
Они за ваши же деньги найдут у вас порчу, кучу болезней и завистников, которые гадят вам и ЕСЛИ ИМ ВЕРИТЬ это может быть близкие родственники, соседи, коллеги, боджа ваш, сноха, невестка да кто угодно... Зачастую они выдумывают Вам врагов и сами гадалки и муллы наводят на вас порчу и болезни, но говорят мол "видишь я говорила мол такой то нехороший человек на тебя колдует"...
Человек, начинает быть мнительным, подозрительным, погружается в депрессию и на самом деле начинает себя чувствовать плохо и не может сконцентрироваться...
Выход один: НЕ ХОДИТЕ ВООБЩЕ К ЭТИМ ГАДАЛКАМ, КОЛДУНЬЯМ И МУЛЛАМ - ОНИ СЛУЖИТЕЛИ ДЬЯВОЛА/ШАЙТАНА И АДА И ТОЛЬКО САМИ ВАМИ СОЗДАДУТ ПРОБЛЕМЫ и их единственная цель заработать на вас дуря вас. А люди начинают верить им, потому что они кое-что угадают, потому что они психологи и начинают неправду далее смещивать с правдой думая - ну вот мол она же в этом то точно была права...
Не приносите себе и в дом себе несчастья и не ходите даже просто гадать к этим шайтанам в человеческом обличии. Думайте своим умом и лучше поговорите с тем человеком по-душам чем ходить гадать и наводить на друг друга порчу!!!
s/s6 часов назад
всегда и с покон веков существовала магия. Прошу Аллаха что бы рука колдуна и его деяния не кого не тронула. а то они могут хорошо навредить людям и это не щутки и не мемуары как ту считают некоторые. берегите своих жен мужей детей от этого зла. колдовтсво приносит громадный вред. Не забывайте Аллаха и не прибегайте к колдунам и магам.
Ismoil Somoni s/s5 часов назад
Правильно! Ибо само песещение этих слух дьявола уже грех!!! А люди наивные не зная сами себе проблемы создают песещением этих шайтанов...
Гость22 часа назад
Ни в коем случае. Это бумеранг. Никаких приворотов и ворожбы
ShaITan22 часа назад
V "Jodugar" i v "jodu" veryat samye glupie
Filimon1 день назад
statya ni o chem.Zagolovok o drugoma statya o memuarah kakoyto koldunyi