Дома, расположенные рядом с пляжем Аньер на западном побережье Явы, были разрушены

По последним данным, 281 человек погиб в результате цунами, обрушившегося на населенные пункты на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива.

Еще 1016 человек получили ранения, 57 человек числятся пропавшими без вести, сообщает индонезийское ведомство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Повреждены сотни домов, передает ВВС

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Анак-Кракатау.

Геологическая служба Индонезии сообщает, что извержение в пятницу продолжалось две минуты и 12 секунд, в результате чего столб пепла поднялся над островом на 400 метров.

Служба также заявляет, что к кратеру нельзя приближаться в радиусе двух километров.

В социальных сетях распространили видео, на котором волна врезается в пляжный тент, под которым выступала местная рок-группа Seventeen, и музыкантов волной сносит со сцены.

Позже вокалист группы опубликовал в "Инстаграме" видео, где сказал, что погибли басист, гитарист и гастрольный менеджер группы, а два других члена группы и его жена пропали.

Больше всего пострадал от цунами округ Пандегланг в провинции Бантен, куда входят национальный парк Уджунг-Кулон и популярные курорты, пояснили в ведомстве по чрезвычайным происшествиям.

Зондский пролив разделяет острова Яву и Суматру и соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана.

Спасатели сейчас проверяют версию о том, что причиной цунами могло стать извержение Анак-Кракатау.

Вулкан Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау") проявлял особую активность с июня 2018 года, время от времени выбрасывая в атмосферу огромные столбы пепла, а иногда и так называемые вулканические бомбы - комки лавы, вылетающие из жерла вулкана при извержении.

Анак-Кракатау возник в 1928 году в кальдере Кракатау - вулканического острова, который исчез после мощного извержения в 1883 году.

Анак-Кракатау несколько раз извергался в последние месяцы, это фото было сделано в июле Фото GETTY IMAGES 1 /2

Изначально Анак-Кракатау был подводным вулканом, но постоянные извержения лавы привели к возникновению нового острова, достигающего 300 метров над уровнем моря.

Анак-Кракатау с самого начала своего возникновения отличался повышенной вулканической активностью - извержения происходили раз в два или три года.

Когда произошло извержение изначального Кракатау 27 августа 1883 года, столб пепла достигал 20 километров, а звуки извержения были слышны от Австралии до Маврикия, в 4,5 тыс. километров от острова.

Тогда вся соседняя местность оставалась во тьме больше двух суток, а погодные условия по всему миру изменились на ближайшие несколько лет.

Некоторые жители искали убежища от цунами в мечети Фото REUTERS

Цунами - частое явление в Индонезии, в стране много как наземных, так и подводных вулканов.

В сентябре 2018 года больше двух тысяч человек погибли на острове Сулавеси, когда в результате землетрясения цунами разрушило город Палу на этом острове. Оно обрушилось на город почти сразу после того, как местные власти отозвали предупреждение об угрозе.

В декабре 2004 года в результате мощного землетрясения в Индийском океане погибли около 228 тысяч человек в 14 странах, включая Индонезию.

Цунами разрушало дома и переворачивало автомобили Фото BNPB

В Индонезии часто происходят землетрясения, Анак-Кракатау входит в число вулканов, расположенных на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - это зона с интенсивной вулканической и сейсмической активностью.

Извержение Анак-Кракатау началось в конце сентября.

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