В свет вышла книга – сборник сказок, притчей, афоризмов и стихов Тимура Зульфикарова. Об этом на своей странице в Facebook написала музыкант Ирина Дмитриева-Ванн.

«Дорогие друзья! Пришла радостная весть! И сейчас я пишу под диктовку Тимура Зульфикарова: «Наконец - то вышла моя книга сказок, новейших притч, афоризмов и стихотворений "Мне снятся далёкие страны, в которых когда - то я жил, и высохшие океаны, в которых я рыбой скользил", - говорится в публикации.

По словам автора, эта книга соединяет зороастризм, буддизм, иудаизм, христианство и древнейшие языческие верования горцев...

«Герой книги - волшебник Хоркаш Бободжон перемещается из эпохи фараонов и пирамид в наше время паучьих сетей интернета, банков, атомных и секс - бомб, голых королей шоу - бизнеса и лживых лилипутов - правителей...Этот древний сказочник противостоит скучному , графоманскому, навязанному мировой рекламой, шайтанскому Гарри Поттеру!..", - отмечено в публикации.

Тимур Зульфикаров Фото Facebook

Книга издана в подарочном формате с цветными иллюстрациями живописца Бобура Исмаилова.

Желающие приобрести книгу сказок – могут непосредственно обратиться к автору или самой Ирине Дмитриевой – Ванн.

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