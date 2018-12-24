Правительство Таджикистана изучает вопрос о присоединении страны к так называемому «азиатскому шенгену», который инициировала в июне председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Казахстана Дарига Назарбаева.

Тогда она предложила Узбекистану создать азиатский вариант шенгенской визы Silk visa для совместного привлечения иностранных туристов.

Внедрение «шелковой визы» между странами Центральной Азии - “Silk road visa” послужит увеличению потока иностранных туристов в регион.

Источник «АП» в правительстве Таджикистана сообщил, что проект Silk visa как пилотный будет запущен между Узбекистаном и Казахстаном в феврале 2019 года.

«Мы изучим первые результаты проекта, и скорее всего в середине будущего года примем окончательное решение», - заявил источник.

Напомним Silk visa Узбекистана и Казахстана может быть запущена в феврале 2019 года, заявил в ходе пресс-конференции в четверг исполняющий обязанности первого зампредседателя Госкомитета по туризму Узбекистана Улугбек Касимходжаев.

«Проект Silk visa прошел все согласования в ведомствах двух стран, «остались только технические детали плюс согласование оборудования», - цитирует его gazeta.uz.

Улугбек Касымходжаев отметил, что к совместной визе проявляют интерес Кыргызстан и Таджикистан, Туркменистан же пока обдумывает перспективу.

По замыслу, обладатель «шелковой визы» может въехать в одну из стран Центральной Азии, а затем свободно перемещаться по территории других республик региона.

По словам представителя Госкомтуризма, Казахстан также предлагает подключить к этому проекту Азербайджан и Турцию.

Соглашения о взаимном признании визовых режимов странами Шелкового пути Узбекистан и Казахстан подписали в середине ноября.

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