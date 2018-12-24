Фаррух Амонатов (слева) с призом за третье место. В центре – победитель турнира Алексей Широв (Испания), справа - Ренато Терро (Перу) – серебряный призер.

Таджикский гроссмейстер Фаррух Амонатов занял 3-е место на международном шахматном турнире в Чили.

Соревнования прошли в городе Арика, на севере страны. Амонатов набрал 7,5 очка из 10 возможных, одержав 6 побед, сыграв вничью в трех партиях, сообщает официальный сайт турнира clubjaque64.com. Единственное поражение таджикский шахматист потерпел от победителя турнира – Алексея Широва, который выступает за Испанию. Второе место занял перуанец Ренато Терро.

«Мне удалось неплохо сыграть, занял 3- место, прибавил рейтинг. Проиграл лишь победителю турнира Алексею Широву. Отличный турнир. Доброжелательные организаторы!», - отметил шахматист на своей страничке в Facebook.

В шахматном турнире в Чили участвовали 127 сильнейших шахматистов мира.

Фаррух Амонатов после приезда из Чили примет участие в чемпионате мира по блицу и рапиду, который пройдет с 25 по 31 декабря в Санкт-Петербурге.

По сообщению официального сайта Российской шахматной федерации, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович назвал сумму призового фонда турнира – $1 млн.

Как ожидается, в турнире примут участие сильнейшие шахматисты мира, включая чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена, который возглавляет также рейтинг-лист в рапиде и блице.

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