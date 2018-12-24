100 молодых прапорщиков, которые закончили образованную еще в январе 2014 года специальную школу по подготовке прапорщиков при Минобороны республики, сегодня пополнили ряды Вооруженных сил Таджикистана. Об этом «АП» сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства республики Ориф Нозимиён.

По его словам, выпускники специальной школы получили по приказу министра обороны Таджикистана назначения на места несения дальнейшей службы.

Нынешний выпуск прапорщиков является десятым в истории спецшколы.

В школе готовят прапорщиков по восьми специальностям, в том числе старшин роты, стрелков бронированных машин, начальников складов, авиамехаников, начальников радиостанций и начальников зенитного расчета.

В школу прапорщиков могут поступать солдаты срочной службы национальной армии Таджикистана после прохождения полуторалетней службы, а также гражданские лица призывного возраста, ранее отслужившие в рядах армии.

Выпускникам школы после четырех месяцев обучения присваиваются звания прапорщика, и они обеспечиваются работой в рядах Вооруженных сил страны.

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