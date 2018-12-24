В Пекине презентовали книгу «Знакомство с Таджикистаном», изданной на китайском языке и рассказывающей об истории и культуре, традициях и достопримечательностях Таджикистана.

Издание и презентация книги посвящены Году развития туризма и народных ремесел, сообщили в посольстве Таджикистана в Китае.

Инициатором составления и издания книги выступили дочерние предприятия Китайской национальной нефтегазовой корпорации — акционерная компания SINO – Pipeline International Company Limited и совместное таджикско-китайское предприятие Trans – Tajik Gas Pipeline Company Limited.

Посол Таджикистана в Китае Парвиз Давлатзода подчеркнул, что 2018 год в двусторонних отношениях запомнится плодотворными и важными мероприятиями на всех уровнях и сферах сотрудничества.

«Наряду со значительными достижениями в политической и экономической направлениях и в сфере безопасности, Таджикистан и Китай добились ощутимых результатов в культурно-гуманитарной сфере, в частности по линии культуры, образования, науки, СМИ, спорта, туризма и межрегиональных связей», - сказал он.

Давлатзода также рассказал присутствующим о туристических возможностях Таджикистана и о предпринимаемых правительством республики мерах по развитию этой сферы.

Издание книги «Знакомство с Таджикистаном» является продолжением достижений двух стран в гуманитарной сфере, особенно в области туризма. Она является очередным культурным проектом, который реализовывает группа компаний Китайской национальной нефтегазовой корпорации в Таджикистане.

Руководство странового департамента МИД Китая и компании SINO – Pipeline International Company Limited подчеркнули, что таджикско-китайские отношения укрепляются и динамично развиваются благодаря мудрому руководству лидеров наших стран.

Также было отмечено, что благодаря древней истории, памятникам многовековой культуры, богатой исторической и современной литературе и уникальным туристическим ресурсам, Таджикистан все больше и больше привлекает туристов со всего мира, в том числе и китайских.

На презентации также были показаны видеоролики — «Путешествие в Таджикистан» и «E-Visa Tajikistan – об электронной системе получения визы в Таджикистан».

Участники мероприятия также ознакомились с выставкой, где были представлены материалы о туристических возможностях страны, образцы таджикского сузане, национальные украшения и другие произведения народных ремесел Таджикистана.

Каждому участнику мероприятия была подарена книга «Знакомство с Таджикистаном».

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