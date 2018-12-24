В Туркменистане запущена собственная социальная сеть под названием «Биз бярде» («Мы здесь»; создатели предлагают также использовать сокращенное название «Би-Би»). Об этом 23 декабря сообщило издание Orient.

Презентация соцсети состоялась в концертном зале «Туркменистан» в рамках концерта ИП «Сунгат эсери», занимающегося продюсированием молодых музыкантов. Гендиректор ИП Эзиз Бекназаров заявил: «Мы долго работали над тем, чтобы наш продукт нравился пользователям, и нам пришлось столкнуться с большим количеством сложностей. "Биз бярде" не идеален, но по многим параметрам он не уступает по качеству популярным в Туркменистане аналогам».

Orient отмечает, что еще до официальной презентации приложение «Би-Би» скачали более 5 тысяч пользователей Android. Бекназаров заявил, что разработчики решили не откладывать презентацию, когда поняли, что заниматься совершенствованием продукта можно бесконечно.

В условиях использования соцсети говорится, что пользователю должно быть не менее 13 лет. Пользователь несет ответственность за любую информацию, опубликованную с его аккаунта. Он обязуется никого не оскорблять, не беспокоить и не угрожать другим пользователям. Отмечается, что администрация имеет право прекратить предоставление услуг в любой момент без предварительного уведомления и объяснения причин.

Все популярные зарубежные соцсети, такие как Facebook, Twitter, Instagram, «Одноклассники» и «ВКонтакте», в Туркменистане заблокированы, сообщает ИА "Фергана". Источники отмечают, что «Одноклассники» некоторое время пользовались благосклонностью властей, их рекламировали как средство связи с бывшими одноклассниками во всех уголках мира. Но когда стало ясно, что эта соцсеть, как и другие, нередко используется для критики власти, ее тоже заблокировали. Люди, которые обходят блокировки и регистрируются в соцсетях, могут быть вызваны «на беседу» в спецслужбы. Если же сотрудники спецслужб обнаруживают лайки и комментарии пользователя под критическими записями о Туркменистане, у него могут возникнуть серьезные неприятности.

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