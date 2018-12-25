Эксперты считают, что большинство проблем в обществе - следствие безработицы. На фото рабочие "Мардикорбазара" в Душанбе

Зная возникающие вызовы и проблемы, общество может их вовремя решить. Именно поэтому мы в партнёрстве с Программой Развития ООН решили начать разговор на эту тему. Данной публикацией мы открываем серию материалов о современных вызовах, с которыми сталкиваются простые люди, местные сообщества в Таджикистане, и о том, что необходимо сделать, чтобы укрепить стабильность в нашем государстве.

Стабильность любого современного государства складывается из стабильности жизни его граждан, местных сообществ, проживающих в городах и селах страны. Таджикистан пережил страшную гражданскую войну, но сумел преодолеть разруху и восстановить национальную экономику. Тем не менее, жизнь идет вперед и ставит перед обществом новые вызовы. Для их преодоления необходимы совместные усилия каждого гражданина, всех государственных структур и институтов гражданского общества.

Сегодня мы попросили таджикских экспертов обозначить некоторые из вызовов, стоящих перед современным обществом. В последующих публикациях мы попытаемся отдельно обсудить каждую из этих и других проблем, попросим наших экспертов дать свои рекомендации по их решению.

Экономика: цифры и люди

За послевоенные годы таджикское государство добилось заметных результатов в восстановлении национальной экономики и подъеме уровня жизни своих граждан. По данным Всемирного Банка, динамика роста благосостояния в Таджикистане в эти годы была выше многих других стран СНГ.

Так, в период с 2000 по 2015 год уровень бедности в нашей стране снизился с 83 процента до 31. В прошлом году уровень бедности в стране составил уже 29,7%. Прогресс налицо. Однако, если перевести эти проценты в реальные цифры, то мы увидим, что треть населения нашей страны – около 3 миллионов человек продолжает жить в бедности. Это высокий показатель для нашей маленькой страны. И если эту проблему не решать, проблемы этих трех миллионов наших сограждан станут нашей общей проблемой.

Между тем, наша экономика, по мнению специалистов, не в полной мере направлена на решение этой задачи. По мнению таджикского политолога Парвиза Муллоджанова, национальная экономическая модель имеет несбалансированный и неустойчивый характер, которую эксперты характеризуют как «экономику денежных переводов». При такой модели экономика страны становится уязвимой, зависит главным образом от одного внешнего фактора – объема денежных переводов трудовых мигрантов и ситуации в самой России.

Asia-Plus

Для укрепления стабильности необходимо развивать и укреплять «точки роста» внутри Таджикистана.

«Кроме того, в таджикской экономической модели существует значительный перекос в сторону макро-экономики, тогда как сектор малого и среднего бизнеса развивается слабо или вовсе приходит в упадок. Отсюда бедность и высокий уровень безработицы, так как только развитый малый бизнес может создать достаточное количество рабочих мест, - говорит Муллоджанов. - Вместо этого основной упор в Таджикистане делается на развитие макроэкономики и крупных предприятий. В результате частный сектор продолжает страдать от высокого налогообложения, коррупции, поборов, отсутствия системы защиты предпринимательства и т.д.»

Цифры статистики подтверждают такой вывод: только за первую половину 2018 года в стране закрылось 588 частных компаний, прекратили работу 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это тревожный знак и это, безусловно, негативно влияет на социальное положение в обществе.

Власти страны пытаются реагировать на возникающие вызовы. В частности, в конце ноября 2018 года правительство Таджикистана утвердило новую программу из 24 пунктов по предотвращению воздействия возможных рисков на экономику страны. Целый ряд мер в рамках программы направлен на поддержку социально незащищённых слоёв населения, развитие частного сектора и регулирование трудовой миграции в 2019 году.

Безработица и миграция

Слабая экономика и неблагоприятные условия для частного бизнеса приводят к острому дефициту рабочих мест в Таджикистане, который усугубляется высоким уровнем рождаемости в стране. По мнению экспертов, безработица представляет собой сегодня одну из самых серьезных проблем таджикского общества, имеющую множество негативных последствий. Государство и общество, по мнению экспертов, пока не относятся к ней с должной серьезностью.

Между тем, не находя у себя на родине достойной работы, сотни тысяч таджикистанцев ежегодно отправляются в трудовую миграцию.

Today.Tj

В прошлом году, по словам главы Минтруда Таджикистана Сумангул Тагойзода, численность таджикских мигрантов в одной только Российской Федерации составила более 664 тыс. человек.

У трудовой миграции, по мнению специалистов, есть свои положительные стороны, однако вместе с тем она создает и целый комплекс проблем – социальных, экономических, политических, вызовов в сфере безопасности. В своем большинстве таджикские трудовые мигранты — молодые люди, не имеющие специальности и профессиональных навыков. Многие из них выполняют низкооплачиваемую и зачастую опасную работу на частных предприятиях, а те, кто не имеет разрешения на работу и проживание, находятся на нелегальном положении в еще худших условиях.

Все это влияет на их менталитет и социальное поведение, отражается на здоровье трудовых мигрантов. Многие из наших сограждан в миграции подвержены инфекционным заболеваниям - ВИЧ, туберкулезу и гепатиту. Эксперты говорят, что порядка 20%, или каждый пятый из вновь выявленных больных туберкулезом в Таджикистане является трудовым мигрантом.

По данным министерства здравоохранения и соцзащиты населения, в период с 1991 года по сентябрь 2018 года в Таджикистане официально было зарегистрировано 9 тыс. 637 ВИЧ-инфицированных. Только в прошлом году в стране выявлено 887 новых случаев ВИЧ. Более 2000 человек умерли от СПИДа.

Радикализация молодёжи

Трудности жизни на чужбине приводит к маргинализации части трудовых мигрантов, приводит к их радикализации и делает наших граждан уязвимыми перед влиянием всевозможных экстремистских группировок. Это тема для отдельного разговора. Здесь же отметим, что радикализации подвержены не только трудовые мигранты, но и молодые люди внутри страны, не нашедшие своего места в сообществе.

По официальным данным, около 2 тыс. таджикских граждан примкнули к запрещенной в Таджикистане группировки «Исламское государство» на территории Сирии и Ирака. Число таджикистанцев, погибших в боестолкновениях на территории этих стран превысило 400 человек. Некоторые из них уезжают воевать целыми семьями.

Впрочем, опыт показывает, что стать сторонником группировки, проповедующей насильственный экстремизм, можно и не покидая пределов республики. Теракт в Дангаре против иностранных туристов в июле 2018 года, совершенный группой молодых граждан Таджикистана, стал тревожным звонком для всего таджикского общества.

Учёный-востоковед Саид Ахмедов видит причины радикализации таджикской молодежи в низком уровне религиозных и светских знаний, экономических, социальных, идеологических, ментальных и культурных причинах, пробелах в воспитании в семье, низком уровне жизни людей.

- Влиянию радикальных группировок в основном подвергаются молодые люди, которые не видят перспектив в своей жизни, не могут найти свое место в обществе, не имеют хорошего образования – как светского, так и религиозного, - считает Ахмедов.

Тюрьмы страны уже переполнены последователями различного рода радикальных течений. Но эксперт уверен, что одними только карательными мерами экстремизм искоренить невозможно. По его мнению, предотвращение религиозного экстремизма – это комплексная работа, в которой должны быть задействованы государственные структуры и общественные объединения, авторитетные религиозные деятели, ученые, интеллигенция, средства массовой информации.

Важными направлениями в профилактике терроризма и экстремизма Саид Ахмедов считает решение проблем безработицы среди молодежи, сокращение бедности, а также поднятие общего уровня правовых знаний граждан, их образования.

- Мы являемся последователями умеренного ханафитского мазхаба Имоми Аъзама, - напоминает он. - Но как молодой человек может отличить это учение от радикальных течений, когда в Таджикистане закрыты почти все медресе, за исключением центрального, когда почти нигде не ведутся религиозные образовательные мероприятия, уроки, а религиозные структуры проявляют пассивность? Без всего этого невозможно рассчитывать на положительный результат.

Система образования

Проблемы образования в Таджикистане с каждым годом становятся все заметнее, превращаясь в тревожную тенденцию. Нехватка учителей и школ, коррупция в вузах стали хроническими, вызывая падение качества образования.

Государство, международные доноры, частные меценаты строят новые школы, но их хронически не хватает. Общество просто не успевает обеспечить ежегодный прирост числа школьников.

- Дети сидят за партами по трое, а иногда и по четверо. В такой ситуации практически невозможно провести полноценный урок, и это негативно влияет на качество образования, - считает Шамсидин Таштемиров, таджикский педагог с более чем 30-летним стажем.

Asia-Plus

По его словам, на качество образования заметно влияет и низкая зарплата учителей, составляющая в зависимости от категории и стажа 600-800 сомони (примерно $65-85) за одну ставку. Из-за того, что на зарплату учителя невозможно прокормить семью, педагоги-мужчины покидают школы, идут торговать, строить, отправляются в трудовую миграцию.

Нехватка учителей русского и иностранных языков, преподавателей точных наук в школах, особенно в сельской местности приводит к тому, что часть выпускников таджикских школ получает недостаточно качественное базовое образование, которое не позволяет им продолжать учебу в вузах, тем более в зарубежных.

В свою очередь в высших учебных заведениях Таджикистана широкое распространение получили неофициальные платежи за получение «зачетов» и экзаменов. В результате проблем, накопившихся в системе образования, наше общество получает заведомо недостаточно квалифицированных специалистов – врачей, инженеров, экономистов, педагогов, которые не в состоянии обеспечить развитие таджикского государства на современном этапе.

Разрушение традиций

По мнению специалистов, одним из факторов стабильности таджикского общества на протяжении веков была его приверженность сложившимся традициям, устойчивой системе отношений в общине. Сегодня под воздействием различных факторов (глобализация, трудовая миграция, бедность, безработица и др.) эта система разрушается. По мнению директора исследовательского Центра «Шарк» Саодат Олимовой, угрозой для местных сообществ в Таджикистане является нарушение сложившихся устоев.

Саодат Олимова Фото АНО «Содружество народов Евразии»

- Таджикское общество всегда базировалось на внутриобщинном управлении, на сохранении традиций и обычаев. Наша община всегда была крепка и устойчива благодаря духу коллективизма, уважению к старшим, к местным авторитетам. Любые проблемы в таком сообществе – начиная от семейных неурядиц и кончая помощью нуждающимся соседям, решались сообща, - считает Олимова, - Такая община показала свою устойчивость перед самыми разными испытаниями.

Еще недавно в таджикских сообществах повсеместно практиковалась помощь бедным семьям при проведении свадеб, хашары при строительстве дома и тд. Это была сложившаяся устойчивая система отношений. Сейчас, к сожалению, мы начали терять эти ценности, авторитет старших. Разрушение этой устойчивой системы является прямой угрозой общинам.

Одним из проявлений разрушения таких традиций стал рост разводов в Таджикистане. Как отметила на пресс-конференции в феврале нынешнего года директор Агентства по статистике при президенте РТ Гульнора Хасанзода, в 2017 году количество зарегистрированных разводов увеличилось на 13,5% по отношению к аналогичному периоду 2016 года и составило 10 тыс. 52 развода. Причины разрушения семей – миграция, бедность, домашнее насилие и др. Соответственно, десятки тысяч таджикских детей становятся сиротами при живых родителях, не получают необходимого воспитания дома.

Неравноправное положение женщин в семье, низкая грамотность и отсутствие должного внимания со стороны общества становятся также причинами роста суицида среди женщин страны. По данным Комитета по делам женщин и семьи, только в 2016-2017 годы в республике свели счеты со своей жизнью более 1 тысячи женщин.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь