В Ташкенте в семье Руслана Корёгдиева родились сразу трое сыновей, которых в честь президента назвали Шавкат, Миромон и Мирзиё.

По словам его родственников, Руслан Корёгдиев и Мохигуль Шайкулова назвали своих сыновей в честь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Это не первый случай, когда тройняшек называют в честь нынешнего президента. Ровно год назад Мансурбек Матжонов из Хорезма назвал трех своих сыновей Шавкатом, Миромоном и Мирзиё.

А в апреле 2017 года Джамшид Шодиев из Бухары также назвал своих трех сыновей.

Традиция называть своих сыновей в честь президента появилась во время правления Ислама Каримова. Три сына-близнеца одной из андижанских семей были названы Ислам, Абдугани и Каримжон в честь тогдашнего президента Узбекистана.

В 2013 году 33-летняя жительница Ташкента Гульшан Хайдарова родила четырех сыновей и назвала их Хасан, Хусан, Ислам и Карим.

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