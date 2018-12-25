Таджикскому композитору, члену Союза композиторов Таджикистана Аслиддину Низоми присвоено научное звание "Почетный профессор Национальной консерватории Узбекистана".

«По инициативе и приглашению министерства культуры РУ состоялась творческая встреча известного таджикского музыковеда, члена Союза композиторов Таджикистана, доктора музыковедения, профессора Аслиддина Низоми с преподавателями и студентами Национальной консерватории Узбекистана в городе Ташкенте на тему «Шашмаком как символ культурных связей таджиков и узбеков»», - сообщает пресс-центр министерства культуры Таджикистана.

Данная встреча была осуществлена в рамках международных творческих и научных связей между Таджикистаном и Узбекистаном.

За внесение достойного вклада в развитии музыковедения и комплексного исследования историко-теоретических и эстетических аспектов традиционной и профессиональной музыки, осуществления международных научных связей таджикскому ученому Аслиддин Низоми решением Ученого совета Национальной консерватории Узбекистана присвоено научное звание «Почетный профессор Национальной консерватории Узбекистана».