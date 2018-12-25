Часть столицы с 22 часов вечера 25 декабря до 24 часов вечера 26 декабря останется без питьевой воды.

Данное решение принято руководством Душанбе в связи с проведением ремонтных работ в водопроводных линях столицы, сообщили «АП» в администрации города.

По данным источника, в указанное время воды не будет в микрорайонах 81,82, Шараф, Душанбинской ТЭЦ-2, Национальном медицинском центре (Караболо).

Мэр города поручил главе столичного района Сино организовать доставку жителям вышеназванных улиц и микрорайонов воды посредством водовозов.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь