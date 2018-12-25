В Кабуле во второй половине 24 декабря, начиненный взрывчаткой автомобиль сдетонировал рядом с многоэтажным зданием, где расположены правительственные учреждения. Затем внутрь одного из министерств ворвались вооруженные огнестрельным оружием террористы, сказал официальный представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, сообщает TOLONews.



Нападавшие перемещались по коридорам, стреляя в людей, а также обстреливали соседние здания из окон. По словам Даниша, после продолжавшегося несколько часов боя трое нападавших были убиты, ситуация вновь под контролем афганских сил безопасности.



43 человека погибли, десять ранены после взрыва заминированного автомобиля и длительного боя афганских сил безопасности с террористами. Об этом сообщил официальный представитель МВД республики Нусрат Рахими, пишет CA-NEWS.

Источники телеканала TOLONews в силовых органах республики отмечают, что после первого взрыва в том же районе Кабула прогремели еще два.

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