Предприятия по производству трансформаторов будет создано на базе худжандского «Торгмаша», сообщает пресс-служба главы Согда.
Глава области Раджаббой Ахмадзода посетил ООО «Худжандторгмаш», на базе которого таджикские и узбекские бизнесмены намерены наладить производство трансформаторов.
Для производства трансформаторов будет завезено новейшее оборудование из Германии.
Глава Согда призвал бизнесменов двух государств к созданию рабочих мест и обеспечению потребностей Таджикистана и Узбекистана импортозамещающей продукции, отмечается в сообщении.
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