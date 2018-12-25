Работающие в горнодобывающем секторе компании Таджикистана должны будут раскрывать личность своих реальных владельцев. Также должны быть идентифицированы все политически значимые лица, которые являются бенефициарами проектов.

Об этом было отмечено в ходе состоявшегося в конце прошлой неделе в Душанбе очередного заседания Совета Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) в Таджикистане, сообщает секретариат министерства финансов.

В министерстве подчёркивают, что с 1 января 2020 года компании стран, внедряющих инициативу, должны раскрывать информацию о бенефициарном праве. Эта информация будет включена в отчет ИПДО.

«Данное требование отражено в проекте Закона «О недрах и недропользователях» в новой редакции, который находится на рассмотрении правительства Таджикистана. После принятия данного законопроекта, все компании, работающие в горнодобывающем секторе Таджикистана, должны будут раскрывать данные о своих владельцах», - говорится в сообщении.

В работе заседания приняли участие члены Совета ИПДО (представители госструктур и гражданского общества), а также были приглашены представители крупнейших добывающих компаний в стране, сообщает секретариат министерства финансов.

На заседании был рассмотрен и обсужден Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс», касательно налогообложения недропользователей в части выплаты подписного бонуса.

Данный законопроект был разработан Минфином и предусматривает смягчение нагрузки добывающих компаний по выплате подписного бонуса.

Представители компаний обсудили законопроект и озвучили свои замечания и предложения по доработке проекта закона.

Также на заседании была рассмотрена и утверждена обновлённая Дорожная карта по бенефициарному праву.

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