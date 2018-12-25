Юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-16) на встрече с президентом после победы на ЧА-2018, 11 октября 2018 года

Уходящий 2018 год в Таджикистане был полон событиями в спорте. Мы выбрали пять из них, которые, на наш взгляд, таджикистанцам запомнятся надолго.

Футбол: «Мы едем в Перу!»

В октябре юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-16) выиграла серебряные медали на чемпионате Азии-2018, который прошел в Малайзии.

Команда заодно завоевала и путевку на чемпионат мира-2019 в Перу.

«Считаю, что завоеванные серебряные медали для нас равносильны золотым. Рад, что у нас есть отличная и перспективная юношеская сборная, которая порадовала всех нас. За время чемпионата Азии эту команду полюбили миллионы людей в Таджикистане, и это самое главное», - отметил тогда президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали.

Самбо: Третий чемпион

Таджикский самбист Хушкадам Хусравов 11 ноября в весовой категории до 62 кг завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Румынии.

Хушкадам Хусравов стал третьим в истории Таджикистана чемпионом мира по самбо. Первым чемпионат мира выиграл легенда таджикского спорта Саидмумин Рахимов в сентябре 1975 года в Минске.

23-летний таджикский спортсмен Бехруз Ходжазода завоевал золотую медаль на предыдущем чемпионате мира по самбо в Сочи в ноябре прошлого года.

«Понимаете, победа на чемпионате мира была не только моей мечтой, она была мечтой всей моей семьи, особенно отца и дяди, которые являются мастерами спорта. Они были многократными победителями соревнований СССР по самбо, но ни разу не становились чемпионами мира. Я хочу отыграться и за них тоже», - отметил Ходжазода.

Легкая атлетика: Чемпион держит марку

Дилшод Назаров завоевал первое место Континентального кубка IAAF в чешской Остраве 9 сентября. Он метнул молот на 77 метров 34 сантиметра, показав лучший результат в сборной Азии и Океании.

В активе спортсмена в этом году есть серебряная медаль на XVIII Летних азиатских играх в Джакарте (результат - 74.16 м) и бронзовая награда в турнире серии IAAF Hammer Throw Challenge в Польше (результат 78.18 м).

"Сегодня я метаю молот за тебя, Дима" - надпись на футболке Дилшода Назарова во время выступления на Олимпийских играх 2016 и портрет были посвящены погибшему в 1996 году в Тавильдаре отцу спортсмена.

С тех пор этот девиз остается главным для нашего олимпийского чемпиона.

Азиада: Нет «золота», зато есть допинг

Делегация Таджикистана на Азиаде-2018 состояла из более чем 100 человек, из них 81 спортсмен. Они выступили в 16 видах спорта и завоевали 4 серебряных 3 бронзовых наград. Из-за применения допинга самбистом Умедом Хасанбековым одну серебряную медаль могут и отнять у сборной, но пока решение об этом не принято.

Глава Ассоциации спортивных журналистов Таджикистана Нарзулло Латифов ранее отметил, что выступление таджикских спортсменов на XVIII Летних азиатских играх по качеству медалей оставляет желать лучшего по сравнению с Азиадой-2014.

"Количество завоеванных медалей в Индонезии было на две больше, но на этот раз таджикские спортсмены не смогли завоевать ни одного золота. Поэтому сборная Таджикистана на Азиаде-2018 в общекомандном зачете по качеству медалей опустилась на 7 ступенек по сравнению с результатами предыдущей Азиады".

Но все же стоит особо отметить серебро гребца Шахриёра Даминова, успех которого был неожиданным.

«К сожалению, в Таджикистане гребля только возрождается, поэтому нет всех условий для полноценной подготовки. У гребцов нет своего канала, есть трудности в возрождении материально-технической базы», - отметил ранее спортсмен.

Футбол: Впервые в Лиге чемпионов АФК

Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский клуб «Истиклол» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Азии.

Решение было принято во время семинара АФК в связи с повышением клубного рейтинга Таджикистана.

Для выхода в групповую стадию турнира чемпиону Таджикистана необходимо на предварительной стадии обыграть клуб АГМК из Узбекистана, а затем в раунде плей-офф одолеть «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

Первая встреча состоится 12 февраля в Алмалыке, в случае победы душанбинцы 19 февраля на выезде сыграют с клубом из Саудовской Аравии.

В случае выхода «Истиклола» в групповой этап Лиги чемпионов АФК-2019, турсунзадевский «Регар-ТадАЗ», который в этом году занял четвертое место в чемпионате Таджикистана, выступит в групповой стадии Кубка АФК-2019, так как бронзовый призер чемпионата страны клуб «Куктош» (Рудаки) не прошел процедуры клубного лицензирования АФК. А серебряный призер чемпионата «Худжанд» выступит в квалификации Кубка АФК.

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