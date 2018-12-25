В Худжанде прошла церемония награждения конкурса «Лучший предприниматель 2018 года», организованного по инициативе председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода. По итогам работы в 2018 году, компания Tcell удостоилась почетного приза конкурса в номинации «Лучший предприниматель в области транспорта и коммуникаций».

Областной конкурс «Лучший предприниматель 2018 года» был организован по постановлению председателя Согдийской области в апреле текущего года с целью поддержки и развития предпринимательской деятельности, которая способствует экономическому и социальному развитию общества.

Конкурс проводился в 42 номинациях, которые охватывают 8 различных направлений. В нем приняли участие большое количество предпринимателей Согдийской области. Компания Tcell стала «Лучшим предпринимателем» в номинации «Лучший предприниматель в области транспорта и коммуникаций».

Для Tcell такое признание очень много значит: компания Tcell ежедневно развивает сеть, улучшает технологии, ведет социальную деятельность для инновационного развития общества. Являясь одной из компаний Фонда Ага Хана по экономическому развитию (AKFED), в рамках социальной деятельности активно поддерживает сферу предпринимательства, поощряя и способствуя развитию экономики страны.

«Данная награда была заслужена нами, прежде всего, благодаря нашим абонентам, которые выбирают нас и остаются с нами, давая нам возможность развиваться и становиться лучшим выбором для них», - говорит директор Согдийского филиала компании Tcell Фирдавс Масумов.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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