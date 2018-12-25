До конца года остались считанные дни, и мы начинаем подводить итоги с помощью наших экспертов. Известному таджикскому политологу Абдугани Мамадазимову уходящий год запомнился тем, что положительных трендов и процессов в нем было больше, чем отрицательных. И чтобы так оставалось и впредь нам важно сделать некоторые шаги.

- Обстрел наших лесников с афганского берега, теракт против туристов, спровоцированный исламистами бунт заключенных хотя и омрачили нашу жизнь, но ввод в строй первого агрегата гидроузла Рогуна и беспрецедентное сближение таджикско-узбекских связей стали основными трендами уходящего года - говорит он.

Абдугани Мамадазимов

Если верить родной статистике, то второй год реализации Национальной Стратегии развития мы показываем около 7% роста ВВП, который совпадает с индустриальным сценарием ее реализации. Если мы до ввода в строй Рогуна показывали такие показатели, то после апреля 2019 года (ввода в строй второго агрегата) мы по идее должны подняться к третьему сценарию – индустриально инновационному (более 8%).

По мнению политолога, в следующем году должен быть объявлен мораторий на лишние песни-пляски и объявлен годом «энергетики и культуры налогообложения».

- Почему? Потому что, евробонды, которые мы получили в Лондоне под большие проценты (7.1%) закончатся в апреле (сразу после ввода в строй второго агрегата Рогуна) и мы снова, по кривой традиции, обратимся ко внешним заимствованиям (примерно 1-1,5 млрд долларов США). Если не прервать эту вредную практику (получение кредитов с большими процентами, то есть - более 2.5%), то в итоге Рогун будет принадлежать не нам - гражданам республики - первым его акционерам, а иностранным (западным) инвестиционным фондам.

Сами посчитайте, во время завершения строительства этого гидроузла (2026-2028 гг.) только проценты от этих кредитов могут достигнуть около 70-80 от общей суммы этих кредитов. Тогда мы будем наслаждаться только высотой самой высокой плотины, а реальные дивиденды будут стабильно утекать.

А тем временем, по словам эксперта, внутри страны имеются большие ресурсы для налогообложения.

- Национальный парламент регулярно освобождает как национальные, так и иностранные компании от различных видов налогов и сборов. Появляются и умножаются новые «священные коровы» в виде крупных национальных (очень странно, что даже частных) компаний, которые стабильно уклоняются от налогообложения. Эти бизнес-структуры, как правило, аффилированы с ведомствами, или близки к власти, - отмечает Мамадазимов. - Многие могут возражать, что такие лоббистские группы имеются во всем мире, что является реальностью. Но наш случай особый и очень хрупкий, так как в погоне за своевременным завершением Рогуна, при острой нехватке финансовых ресурсов в бюджете, мы можем оказаться в кабальных условиях от иностранных толстосумов.

Поэтому следующий год должен быть годом энергетики и культуры налогообложения. Чтобы мы раз и навсегда избавились от лимитов и блэкаутов все без исключения - от обладателя патента до обладателя высокой власти - должны платить налоги в государственный бюджет.

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