Мы подобрали для вас несколько оригинальных идей и способов упаковки подарков для друзей и близких.

Новый год - время волшебных находок под нарядной елочкой, дружеских визитов и подарков. Как правило, мы заранее составляем список покупок, тщательно подбираем красивые пакеты и коробки. Но часто магазины продают товары в обычной невзрачной упаковке или, что еще хуже, в обычном полиэтилене. В таком виде ничего дарить нельзя, ведь все волшебство сразу исчезает!

Мы подобрали несколько новых идей для собственноручного воплощения. Нет ничего проще, идеи бюджетные, не требуют дорогих материалов и физических усилий. Для упаковки нужна оберточная бумага, сегодня в тренде – крафтовая, гладкая или с эффектом легкого смятия, серая, серо-коричневая или других натуральных оттенков.

Она отлично комбинируется с различным декором, дает возможность использовать в оформлении широкую гамму цветовых сочетаний. Заготовьте заранее несколько веточек туи, можжевельника, магонии падуболистной. Оберните подарки крафтовой бумагой. Приклейте зеленую веточку термоклеем, добавьте «снег». Для этого наберите щеткой белую акриловую краску и набрызгом декорируйте упаковку. Следует защитить рабочее место газетами или пленкой, чтобы не испачкать мебель.

Необычно мило выглядят круглые маленькие веночки из согнутых по окружности веточек. Нарисуйте на упакованном подарке круг, используя крышечку или блюдце подходящего диаметра, приклейте по контуру ветку, слегка изгибая и прижимая к бумаге. Сверху наклейте бумажную ленту с праздничным пожеланием.

Для оформления в таком стиле подойдет бумага темного цвета, а также белая или дизайнерская. Для завершения композиции используйте конопляную и хлопчатобумажную тесьму, декоративный шнур. Дополнительный декор – шишки, палочки корицы, большая конфета-карамель в виде рождественского посоха.

Для украшения упаковки можно использовать двусторонний скотч вместо горячего клея. Это даже удобнее для веночков более сложной формы. Сформируйте окружность или звезду отдельно, с помощью скотча, затем снимите защитный слой с изнаночной стороны и прикрепите декор к бумаге. Тесьма или кожаный шнур обеспечит надежную поддержку веточек на упаковке.

Для оформления новогодних и рождественских подарков часто используют печенье в форме елочки, сердечка, зайчика с белым сахарным узором. Сладости испеките с дырочками, чтобы в них пропустить тесьму или ленточку. Добавьте палочки корицы и красно-белые леденцы, теперь подарок еще и очень вкусно пахнет.

Веточки, которые мы нарезали секатором в осеннем саду, теперь пригодятся для новогодних композиций. Складываем из поперечно расположенных отрезков силуэт елочки, треугольники из веток обматываем красными и зелеными нитками. Если веточек нет, свернем трубочки из газетных или журнальных страниц. Достаточная длина заготовок позволит сделать звездочки, которы.

Замечательный декоративный материал – мешковина, понадобятся небольшие лоскуты и полоски. В дело пойдут даже хвойные иголки. Соберите хвою в пучок, выровняйте концы, туго обмотайте их шпагатом, фиксируя витки термоклеем. Сделайте аккуратный верхний витой слой, обрежьте лишнее, оставьте 20-30 сантиметров для завязывания банта. Получились чудесные зеленые кисти, лучший он для них – красная упаковочная бумага. е можно приклеить к подарку или зафиксировать нитками с обратной стороны.

А вот тут еще видео, как сделать подарки в оригинальной упаковке:

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