20:00, сегодня Автор: Азиз Абдувалиев, специально для Asia-Plus

Впервые в истории Центральной Азии 400 машин выстроились в огромную авто-ёлку. Создали ее участники сообщества «Водители Намангана».

Местное управление безопасности дорожного движения не только поддержало эту грандиозную акцию, но и взялось даже создать основное украшение ёлки - машины автоинспекции выстроились в форме венчающую ёлку звезды.

А потребовалось для этого, кстати, ровно 5 часов!

Как это происходило, смотрите в нашем ролике.

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