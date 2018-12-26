Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в связи с единогласным принятием Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы», выдвинутой по инициативе делегации Таджикистана, направил президенту Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму.

В поздравительно послании отмечается, что данное событие считается важным шагом и олицетворением доверия государств-членов ООН к Таджикистану, как к стране, идущей в первом ряду в продвижении вопросов воды и защищающей мировой процесс реализации задач, связанных с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, сообщает пресс-служба главы государства.

«Уверен, что страны-члены ООН будут эффективно пользоваться новыми полномочиями, исходящими от данной резолюции с целью продвижения нашей совместной деятельности в сфере воды, в том числе среднесрочного обзора хода реализации целей Десятилетия действий, который запланирован на 2023 год», - подчеркивается в телеграмме.

Проект Резолюции был единогласно принят Генассамблеей ООН на 73-й сессии. В ней отмечено решающее значение водных ресурсов для устойчивого развития и ликвидации нищеты и голода.

В Резолюции отмечено, что изменение климата является одним из факторов, способствующих усугублению нехватки воды во всем мире. В связи с этим есть необходимость выработки стратегий адаптации к изменению климата для решения проблем, связанных с водными ресурсами.

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