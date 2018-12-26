Теперь вы можете приобрести карты Международной платежной системы UnionPay Int., оснащенных бесконтактной технологией QuickPass, в Банке Эсхата и беспрепятственно совершать быстрые платежи одним движением посредством постерминалов, установленных в торгово-сервисных предприятиях!
Ваша карта:
- Будет защищать ваши средства от потерь и краж
- Будет приниматься в более 170 странах мира
- Будет обслуживаться в более 1 млн. банкоматах и терминалах
- Будет беспрепятственно оплачивать покупки в интернет-магазинах
- Будет подключаться к специальной системе скидок, бонусных программ и элитных предложений
- Будет подключаться к управлению через Интернет-банк
- Будет иметь 0% комиссий при оплате товаров и услуг
Во всем мире уже выпущено около 6,5 млрд карт UnionPay, а объемы проведенных транзакций увеличиваются с каждым днем. UnionPay в настоящее время является одной из самых быстрорастущих платежных сетей в мире.
Карта UnionPay - это отличное решение для таджикских предпринимателей, которые испытывают трудности с наличным расчетом и конвертацией валюты. Также это незаменимая карта для студентов, поступающих в университеты и школы за границей – сегодня свыше 2 000 зарубежных учебных заведений принимают оплату картами UnionPay онлайн и оффлайн в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Сингапуре, Гонконге, Тайване и т.д.
Держатели премиальных карт UnionPay могут рассчитывать на еще более персональные привилегии: помощь при чрезвычайных ситуациях, страхование полетов и путешествий, помощь в организации поездок и досуга, доставка подарков, резерв отелей и авто, скидки в VIP-лаунджах во многих аэропортах и вокзалах мира.
Стоит отметить, что карты UnionPay обслуживаются по всему миру - во всех крупнейших отелях, ресторанах и магазинах. Снять деньги при этом можно в банкомате практически любой страны в удобной для клиента валюте.
Банк Эсхата предлагает к приобретению два вида карт UnionPay:
1. UnionPay Classic – 50 сомони.
2. UnionPay Gold – 100 сомони.
Еще одно преимущество данных карт состоит в том, что страховой депозит к специальному карточному счету составляет 0 сомони.
Если вы заядлый путешественник, учитесь зарубежом или бизнесмен – карты платежной системы UnionPay International именно для Вас!
Чтобы заказать карту, можете обратиться в ближайшие филиалы Банка Эсхата. Ваша карта будет готова в течение 2-5 дней.
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