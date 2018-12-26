Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 декабря подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2019 год». Об этом сообщил канал правовой информации Министерства юстиции.

В соответствии с изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс этот закон предусматривает единый налог на доходы физических лиц по ставке 12 процентов с 1 января 2019 года, сообщает CA-News.

Ставки подоходного налога для юридических лиц разделены в зависимости от рода деятельности и составляют 12% для юридических лиц; 20% для коммерческих банков; 20% для юридических лиц, производящих цемент (клинкер); 20% для юридических лиц, производящих полиэтиленовые гранулы; 20% для юридических лиц, предоставляющих мобильные услуги; налоги на дивиденды и процентные доходы установлены на уровне 5 процентов.

Согласно ныне существующей практике, физические лица платят от 0% до 22,5% налога на свои доходы в зависимости от их размера.

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