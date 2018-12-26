Новые автомашины скорой медицинской помощи будут направлены в районы Деваштич, Мастчоҳ, Фархор, Дангара, Яван, Джалолиддини Балхи и Ишкашим.

Для закупки 20 автомашин скорой медицинской помощи затрачены $600 тыс., сообщает пресс-центр Минздрава и соцзащиты населения Таджикистана. Средства предоставлены Всемирным банком.

Автомашины марки «Фотон» произведены в Китае и оснащены современным оборудованием.

Они будут использованы в тех отдаленных населенных пунктах Таджикистана, которые находятся вдали от городов и районных центров.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь