Для развития производства надо освободить от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины ввозимое сырьё. Такое предложение сделал Эмомали Рахмон в ходе послания парламенту страны.

По его словам, «нехватка некоторых видов сырья внутри страны для конечного производства продукций является наболевшим вопросом».

«Поэтому предлагаю освободить от налога на добавленную стоимость и от таможенной пошлины ввозимое сырье для конечной обработки и производства продукций, за исключением сырья, производимого в Таджикистане и подакцизных продукций», - отметил он.

Он поручил ответственным министерствам и ведомствам в течение месяца разработать и предложить порядок предоставления данных льгот.

Он отметил, что льготы на производство импортозамещающих товаров дали возможность обеспечить жителей продуктами питания, товарами первой необходимости и строительными материалами.

«В течение последних трёх лет доля импорта продуктов питания был сокращён на 3 млрд. сомони или на 31%. Если мы, члены правительства, главы городов и районов, ответственных ведомств, будем работать с большей ответственностью в этом направлении, в течение следующих двух-трёх лет мы сможем обеспечить себя до 50-60% продуктами питания и строительными материалами», - отметил он.

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