Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту страны выразил недовольство реализацией экспортного потенциала республики.

По словам главы государства, подъем экономики Таджикистана в этом году составил более 7%, но работа по экспорту пока оставляет желать лучшего.

«Правительству следует поработать над увеличением экспортного и транзитного потенциала. Нужно улучшить деятельность по представлению отечественной продукции за рубежом, - отметил президент. – Высокая себестоимость продукции некоторых предприятий, несовершенство путей защиты отечественных экспортеров за рубежом, необеспечение диверсификации производства и другие факторы мешают развитию экспортного потенциала страны».

Как отметил глава государства, строящиеся энергетические объекты дают возможность нарастить экспортный потенциал страны. В качестве примера президент привел строительство и сдачу в эксплуатацию нескольких крупных предприятий цветной металлургии.

«Это новые рабочие места и увеличение экспорта, нам нужно до 2030 года увеличить долю промышленности в ВВП страны до 22%. Чтобы достичь этого результата, нужно принять отраслевые программы, разработать и реализовать инвестиционные проекты, обеспечить их эффективность», - сказал он.

По словам Эмомали Рахмона, с 1992 года в республике были реализованы более 217 государственных инвестиционных проектов, освоение средств составило 88-90 процентов. В 2014-18 гг. привлечение прямых инвестиций в экономику республики составили примерно 16 млрд сомони, из которых освоено всего 50%.

«Это озадачивает руководителей областей и районов усилить работу по привлечению инвестиций для создания новых предприятий и рабочих мест», - заявил глава государства.

В связи с этим он поручил чиновникам отчитываться перед правительством каждые полгода о результатах работы по привлечению и освоению инвестиций, а также по увеличению экспорта отечественной продукции.

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