Новый год – это время чудес и волшебства, радости и счастья, улыбок и подарков, а самое главное, время исполнения всех самых заветных желаний! А чтобы мечты сбывались им просто нужно помочь, а как? Мы вам подскажем!

В преддверии этого сказочного праздника туристическая компания «Скай Тур» объявляет конкурс, главным призом которого является поездка в страну пирамид – Египет, а также сертификаты номиналом в 1000 и 500 сомони.

Условия конкурса очень просты: участником становится каждый, кто приобретет в компании любую услугу в период с 20 декабря 2018 по 20 февраля 2019.

Розыгрыш призов состоится 28 февраля 2019 года. Победители будут выбираться при помощи генератора случайных чисел.

Помогите мечтам сбываться со «Скай Тур»!

Подробнее вы можете узнать по телефонам (+992 37) 221 50 50, (+992 37) 227 50 50, на официальной странице «Скай Тур» в Facebook, либо на сайте здесь, или по адресу город Душанбе, ул. М.Турсунзода, 45, 1 этаж (Бизнес-центр «Пойтахт» рядом со стадионом Спартак).